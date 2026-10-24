DAP - Vinachem báo doanh thu 9 tháng tăng hơn 18% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm gần 50%

DAP - Vinachem ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 còn 9,6 tỷ đồng

Theo báo cáo phân tích kết quả kinh doanh công bố ngày 21/10/2026 của Chứng khoán VNDirect, doanh thu thuần quý III của CTCP DAP - Vinachem đạt khoảng 1.290 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lợi nhuận gộp giảm 84,4%, còn 47,6 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp 18,2 điểm phần trăm, xuống 3,7%, phản ánh áp lực từ chi phí đầu vào tăng mạnh. Doanh thu tài chính thuần trong quý đạt 16,2 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 9,5%, lên 52 tỷ đồng.

Kết quả, DDV ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III đạt 9,6 tỷ đồng, giảm 95,7% so với cùng kỳ năm 2025.

VNDirect đánh giá kết quả lợi nhuận quý III thấp hơn kỳ vọng của đơn vị phân tích. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng của doanh nghiệp mới đạt 41,9% mức dự phóng cả năm của VNDirect.

Theo VNDirect, doanh thu quý III của DDV giảm chủ yếu do hoạt động kinh doanh hóa chất suy yếu, đặc biệt ở mảng kinh doanh thương mại NH3. Xung đột tại Trung Đông kéo dài hơn dự kiến đã gây gián đoạn vận chuyển hàng hóa từ khu vực này đến các thị trường tiêu thụ khác trên thế giới.

Ở chiều chi phí, giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh đã gây sức ép lên biên lợi nhuận của doanh nghiệp, trong bối cảnh mức tăng này lấn át tác động tích cực từ giá bán tăng.

VNDirect cho biết căng thẳng tại khu vực Iran khiến hoạt động vận chuyển qua Vịnh Ba Tư gần như đình trệ. Tuyến vận tải này chiếm gần 50% lưu lượng thương mại lưu huỳnh toàn cầu.

Bên cạnh đó, hoạt động tại các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông và Nga bị gián đoạn, làm giảm nguồn cung lưu huỳnh trên thị trường quốc tế. Theo báo cáo, giá lưu huỳnh bình quân toàn cầu trong quý III tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Chi phí NH3 cũng tăng mạnh 74% so với cùng kỳ, tiếp tục tạo áp lực lên giá vốn của DDV.

Diễn biến chi phí đầu vào khiến lợi nhuận gộp giảm sâu hơn nhiều so với doanh thu. Trong quý III, doanh thu thuần giảm 7,6%, nhưng lợi nhuận gộp giảm tới 84,4%, còn biên lợi nhuận gộp giảm từ mức tương ứng của cùng kỳ 18,2 điểm phần trăm xuống 3,7%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, DDV đạt doanh thu thuần 4.916 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm 38,9%, còn 447,2 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính thuần trong 9 tháng đạt 42,8 tỷ đồng, giảm 14,2% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ở mức 170,3 tỷ đồng, tăng 5,2%.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 319,9 tỷ đồng, giảm 48,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 255,7 tỷ đồng, giảm tương ứng 48,4%.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, DDV đặt mục tiêu doanh thu năm nay khoảng 5.938 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 380 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã đạt khoảng 82,8% mục tiêu doanh thu và 84,2% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tuy nhiên, kết quả lũy kế chưa phản ánh đầy đủ áp lực xuất hiện trong quý III, khi lợi nhuận sau thuế giảm mạnh do biên lợi nhuận gộp thu hẹp và chi phí đầu vào tăng cao.

VNDirect cho biết lợi nhuận sau thuế 9 tháng của DDV thấp hơn đáng kể so với dự phóng của đơn vị phân tích. Công ty chứng khoán này nhận thấy rủi ro giảm đối với giá mục tiêu 38.700 đồng/cổ phiếu và cho biết sẽ cập nhật đánh giá sau khi rà soát thêm.

Trên thị trường chứng khoán, hiện cổ phiếu DDV đang giao động quanh mức 17.700 đồng/cp, qua đó đưa vốn hoá thị trường đạt khoảng 2.586 tỷ đồng.