Đáp ứng yêu cầu PCCC và CNCH trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho các đội đoạt giải nhì, ba toàn đoàn và nhất các nội dung thi tại Hội thao nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2026. Ảnh: PV

Thực hiện phương châm hướng về cơ sở, phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống ngay từ địa bàn. Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH củng cố tổ chức; tiếp nhận lực lượng, phương tiện từ 5 tổ Cảnh sát PCCC cấp huyện giải thể; thành lập Đội Hậu cần, Quản lý phương tiện PCCC và CNCH cùng 5 Đội Chữa cháy và CNCH khu vực; đồng thời duy trì 1 Tổ CC và CNCH tại phường Chiềng Sinh. Hiện tại, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH có 12 đội, việc tái cấu trúc bộ máy giúp tối ưu hóa nguồn lực phương tiện, rút ngắn bán kính ứng cứu tại các địa bàn miền núi chia cắt. Quan trọng hơn là sự phối hợp sát sao, cầm tay chỉ việc từ các đội khu vực đã giúp lực lượng Công an xã từng bước tháo gỡ khó khăn về chuyên môn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và khả năng ứng phó sự cố ngay từ cơ sở.

Sau sáp nhập địa giới hành chính và thực hiện phân cấp quản lý mới, danh mục cơ sở PCCC thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã gia tăng. Trong khi đó, Công an cấp xã chỉ bố trí một chỉ huy và một cán bộ kiêm nhiệm theo dõi mảng PCCC nhưng chưa qua đào tạo chuyên sâu về PCCC khiến cán bộ lúng túng trong rà soát cơ sở, lập hồ sơ nghiệp vụ hay xây dựng phương án chữa cháy. Một số UBND cấp xã chưa phát huy vai trò thường trực, còn xem PCCC là việc riêng của lực lượng Công an; công tác dự trù kinh phí PCCC và trang bị cho lực lượng dân phòng còn hạn chế.

Đội PCCC cơ sở thi thể thao chữa cháy kết hợp cứu người ra khỏi đám cháy.

Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai các giải pháp trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho cấp xã. Công an tỉnh đã mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ dành riêng cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã, quán triệt vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước, quy trình kiểm tra và cách thức duy trì lực lượng PCCC tại chỗ; tổ chức tập huấn quy định Luật PCCC và CNCH và các văn bản hướng dẫn cho hơn 140 cán bộ, chỉ huy Công an xã; hướng dẫn chi tiết từ khâu lập hồ sơ, kiểm tra an toàn, xử lý vi phạm hành chính đến kỹ năng thực tập phương án chữa cháy. Song song với đó, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ trực tiếp tại 24/75 Công an xã, phường, kịp thời giải đáp, chấn chỉnh các vướng mắc phát sinh.

Tổ liên gia an toàn PCCC thi thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền hai cấp, công tác PCCC và CNCH đã gắn chặt với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những hoạt động lao động sản xuất, sinh hoạt của người dân. Công tác tuyên truyền, bồi dưỡng được triển khai sâu rộng, tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Luật PCCC và CNCH”, thu hút 36.626 lượt người tham gia. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức 119 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho trên 7.000 lượt người; hướng dẫn trải nghiệm kỹ năng thoát nạn, chữa cháy cho gần 400.000 lượt người dân; thực hiện 340 lượt phát loa tuyên truyền lưu động bằng xe chữa cháy trên các tuyến đường. Lực lượng cũng phối hợp tuyên truyền tại 9 điểm chợ, trường học cho 1.756 người; tuyên truyền PCCC, phòng chống cháy rừng, phòng chống đuối nước trẻ em tại 9 cơ sở, với 2.105 lượt người tham gia.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn nhân dân cài đặt app báo cháy 114.

Công tác gắn kết với cơ sở được đẩy mạnh, thông qua việc tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC đối với 443 cơ sở; cấp phát 36.000 tờ rơi, tờ gấp hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH đến tận tay Công an cấp xã để phát cho các hộ gia đình; đồng thời biên soạn 4 bộ tài liệu tập huấn chuẩn hóa dành riêng cho UBND cấp xã và lực lượng dân phòng. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính và phục vụ nhân dân; lực lượng PCCC và CNCH đã tiếp nhận 220 hồ sơ, giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công đúng và trước hạn; đã hướng dẫn khắc phục tồn tại về PCCC cho 57/59 cơ sở đưa vào sử dụng trước Luật PCCC năm 2001 và tháo gỡ vướng mắc cho 140/142 cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh tại Nhà máy thủy điện Huội Quảng năm 2025.

Công tác thường trực chiến đấu, được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chú trọng, đã xuất 97 lượt xe với hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, xử lý kịp thời 37 vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu sống 30 người, di dời 188 người dân cùng nhiều tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Công an tỉnh tham mưu tổ chức thành công cuộc diễn tập phương án CC và CNCH cấp tỉnh tại Nhà máy Thủy điện Huội Quảng với hơn 550 người tham gia. Đặc biệt vừa qua, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu cho Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, lực lượng dân phòng và “Tổ liên gia an toàn PCCC” tỉnh Sơn La năm 2026, giúp nâng cao kỹ năng thực chiến, khả năng phối hợp của lực lượng tại chỗ; đồng thời nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, duy trì các mô hình tự quản, bảo đảm thực hiện hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” ở địa bàn cơ sở.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn nhân dân thực hành phun nước chữa cháy.

Đáp ứng tốt yêu cầu PCCC và CNCH trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới nội dung và hình thức phổ biến pháp luật, kỹ năng PCCC, CNCH và PCCR theo từng nhóm đối tượng, từng địa bàn. Bên cạnh đó, duy trì thường xuyên công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ cho Công an xã, lãnh đạo UBND cấp xã, Trưởng bản, Tổ trưởng dân phố, lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở. Siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Công an xã, kịp thời chấn chỉnh khâu yếu, quyết tâm không để xảy ra khoảng trống trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do sạt lở gây ra. Ảnh: công an cung cấp

Đồng thời, Công an tỉnh đang nghiên cứu phương án trong thời gian tới có thể sẽ tính toán tăng cường biên chế, bố trí từ 2 đến 3 cán bộ tham mưu theo dõi thực hiện công tác PCCC và CNCH tại Công an cấp xã, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng địa bàn, bảo đảm quản lý toàn diện, không để bỏ sót địa bàn, cơ sở. Các đội Chữa cháy và CNCH khu vực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH có trách nhiệm trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho Công an cấp xã và UBND cấp xã trên địa bàn được phân công phụ trách. Công an cấp xã chủ động tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn, lực lượng tại chỗ; xác định cơ chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác PCCC và CNCH. Hằng năm, phối hợp với bộ phận chuyên môn lập dự toán kinh phí, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí để bảo đảm duy trì hoạt động, huấn luyện nghiệp vụ và trang bị phương tiện PCCC, CNCH tại địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH giúp dân ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: công an cung cấp

Phát huy kết quả đạt được, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với Công an cơ sở, cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân chính là lá chắn an toàn nhất để đẩy lùi nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững sự bình yên cho tỉnh nhà.

Nhân dân tham gia thực hành dập tắt đám cháy bằng chăn chiên.

Thao diễn kỹ thuật chữa cháy và CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.