Đáp ứng yêu cầu nhân lực quản trị trong bối cảnh mới

Lễ trao tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tiền thân là Phân hiệu Trường Hành chính Trung ương trực thuộc Ban Tổ chức Chính phủ đặt tại TP Hồ Chí Minh, trải qua các giai đoạn phát triển, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP Hồ Chí Minh hiện nay trực thuộc Học viện Hành chính và Quản trị công, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong 50 năm xây dựng và phát triển, Phân hiệu đã góp phần quan trọng vào việc chuẩn hóa và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nguồn nhân lực của các địa phương phía Nam; từng bước khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học về hành chính, quản trị công có uy tín tại khu vực phía Nam. Từ nhiệm vụ bồi dưỡng là chủ yếu, Phân hiệu đã phát triển thành cơ sở thực hiện đồng thời đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và cung ứng dịch vụ công.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, nhấn mạnh yêu cầu từ thực tiễn phát triển làm thay đổi đáng kể yêu cầu đối với đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản trị. Phân hiệu cần đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng hiện đại, mở, liên ngành, chú trọng trang bị cho người học tầm nhìn, tư duy chiến lược, tư duy hệ thống, năng lực phân tích, năng lực đánh giá, quản trị tích hợp và năng lực thích ứng trước những biến động nhanh chóng của thời đại số.

Cùng với đó là chú trọng công tác nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách để Phân hiệu không chỉ là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng mà trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học, tham gia tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách có uy tín ở khu vực phía Nam; từ đó cung cấp các luận cứ khoa học, góp phần phục vụ quá trình hoạch định và thực thi có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở các địa phương.

Tiến sĩ Trương Cộng Hòa, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP Hồ Chí Minh cho biết, giai đoạn tới, Phân hiệu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ và đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, tư vấn chính sách gắn với thực tiễn. Định hướng phát triển là trở thành trung tâm có uy tín về đào tạo và tư vấn chính sách trong các lĩnh vực hành chính, quản lý nhà nước và quản trị công; đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học vào năm 2030, từng bước đạt trình độ tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2035 và tiệm cận nhóm cơ sở giáo dục đại học tiên tiến của châu Á vào năm 2045.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập, Phân hiệu đã tổ chức Hội thảo khoa học “Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP Hồ Chí Minh - Truyền thống, vai trò và khát vọng trong kỷ nguyên mới”; đưa vào hoạt động Phòng Truyền thống sau khi chỉnh trang, hệ thống hóa tư liệu và hiện vật.

Nhân dịp này, Phân hiệu được nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng những phần thưởng cao quý của các cơ quan, địa phương, vì những đóng góp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và phục vụ sự phát triển chung.