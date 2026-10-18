Cần những giải pháp mang tính nền tảng

Đồng tình với các nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2026 và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2027 do Chính phủ trình tại Báo cáo số 837/BC-CP ngày 05/10/2026, ĐBQH Lê Nữ Thuỳ Dương đánh giá cao Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành đã khẩn trương chuẩn bị Báo cáo công phu, toàn diện, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW và Nghị quyết số 25/2026/QH16 của Quốc hội, trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, thách thức.

ĐBQH Lê Nữ Thùy Dương (TP. Đồng Nai) phát biểu thảo luận tại Tổ 4. Ảnh: An Nhiên

Đại biểu tán thành với nội dung báo cáo của Chính phủ, xác định các định hướng, giải pháp trọng tâm với tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng của đất nước: đẩy mạnh cơ cấu lại các lĩnh vực, bảo đảm đầu tư trọng tâm, trọng điểm; hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, phát huy vai trò chủ đạo của Ngân sách Trung ương.

“Đây là những giải pháp mang tính nền tảng, vừa tháo gỡ các điểm nghẽn trước mắt, vừa tạo dư địa phát triển bền vững cho nền kinh tế”, đại biểu Lê Nữ Thùy Dương khẳng định

Năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Đại biểu cho rằng cùng với việc xác định các nhiệm vụ, giải pháp, cần có hệ thống chỉ tiêu đủ bao quát để Chính phủ triển khai hiệu quả của các chương trình, chính sách trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn tiếp theo...

Bổ sung một số chỉ tiêu gắn trực tiếp với các chương trình, chính sách trọng tâm được ưu tiên

Đối với nhóm kinh tế, đại biểu Lê Nữ Thuỳ Dương đề nghị bổ sung các chỉ tiêu: Tỷ lệ lấp đầy bình quân các khu công nghiệp đang hoạt động; Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp công nghệ cao đang hoạt động; và Giá trị đầu tư thu hút trên một ha đất công nghiệp đã sẵn sàng cho thuê.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 4. Ảnh: Lâm Hiển

Theo đại biểu Bộ chỉ tiêu bao gồm các chỉ tiêu liên quan đến GDP, tổng vốn đầu tư thực hiện, xuất nhập khẩu, số doanh nghiệp, tỷ lệ nội địa hóa và tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo; tuy nhiên chưa có chỉ tiêu phản ánh hiệu quả khai thác và sử dụng hạ tầng công nghiệp, vốn là nền tảng trực tiếp để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu”.

Cũng trong nhóm kinh tế, đại biểu đề nghị bổ sung chỉ tiêu Doanh thu du lịch bình quân trên một khách quốc tế đến Việt Nam và thời gian lưu trú trung bình của du khách quốc tế. Theo đại biểu, Bộ chỉ tiêu chủ yếu theo dõi số lượng khách quốc tế nhưng chưa phản ánh chất lượng khách, mức chi tiêu, giá trị gia tăng tạo ra, hiệu quả phát triển sản phẩm du lịch và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch theo chiều sâu. Việc bổ sung chỉ tiêu này cũng phù hợp với định hướng tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách quốc tế đã được Báo cáo xác định.

Với nhóm văn hóa - xã hội, đại biểu đề nghị bổ sung chỉ tiêu Tỷ lệ số căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê hoàn thành so với kế hoạch năm; và Tỷ lệ số căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê đã bàn giao đưa vào sử dụng trên tổng số căn đã hoàn thành.

Theo đại biểu, tại mục 3.7 Điều 3 dự thảo Nghị quyết đã xác định mục tiêu phấn đấu hoàn thành khoảng 150 nghìn căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân trong năm 2027; việc lượng hóa mục tiêu này thành chỉ tiêu tại Phụ lục I sẽ tạo căn cứ rõ ràng cho công tác thống kê, phân tích, đánh giá.

Đại biểu cũng đề xuất bổ sung chỉ tiêu Hệ số giá nhà ở trên thu nhập của hộ gia đình đô thị. Chỉ tiêu này gắn trực tiếp với nhiệm vụ triển khai cơ chế ưu đãi phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp để mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho người thu nhập trung bình và thấp.

Đối với nhóm môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, đại biểu đề nghị bổ sung chỉ tiêu Tỷ lệ khu công nghiệp sinh thái trên tổng số khu công nghiệp đang hoạt động; và Tỷ lệ khu công nghiệp có sử dụng năng lượng tái tạo hoặc năng lượng xanh. Theo đại biểu, Bộ chỉ tiêu hiện đã có các chỉ tiêu liên quan đến sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng và tiêu chuẩn môi trường. “Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đang trở thành xu hướng toàn cầu, việc bổ sung các chỉ tiêu gắn với khu công nghiệp sinh thái và sử dụng năng lượng xanh sẽ giúp phản ánh rõ hơn kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”, đại biểu Lê Nữ Thuỳ Dương nhấn mạnh.