Đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác đào tạo nghề tại Trường cao đẳng kỹ thuật công-nông nghiệp Quảng Trị - Ảnh: X.P

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động, chất lượng đào tạo tại Trường cao đẳng y tế Quảng Trị, Trường cao đẳng nghề Quảng Trị và Trường cao đẳng kỹ thuật công-nông nghiệp Quảng Trị.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình hoạt động tại Trường cao đẳng y tế Quảng Trị - Ảnh: X.P

Đây là các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ. Cụ thể, Trường cao đẳng y tế Quảng Trị sáp nhập từ Trường cao đẳng y tế Quảng Trị vào Trường cao đẳng y tế Quảng Bình. Trường hiện có 5 ngành đào tạo, gồm: Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y sĩ đa khoa; trong đó, chương trình cao đẳng Điều dưỡng đạt cấp độ ASEAN, cao đẳng Dược đạt cấp độ quốc gia. Đến thời điểm tháng 11/2026, trường có quy mô hơn 1.000 sinh viên.

Trường cao đẳng nghề Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ nhóm 2 với 12 ngành nghề đào tạo hệ cao đẳng; 14 ngành nghề trung cấp và 20 ngành nghề sơ cấp, tập trung chủ yếu vào các chuyên ngành kỹ thuật, như: Điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, công nghệ ô tô, hàn, cắt gọt kim loại, kỹ thuật xây dựng, may thời trang, kỹ thuật chế biến món ăn, hướng dẫn du lịch, quản trị nhà hàng, quản trị vận tải đường bộ, công nghệ thông tin, vận hành máy thi công nền... Đây là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ nhóm 2.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động trường Trường cao đẳng nghề Quảng Trị - Ảnh: X.P

Trong khi đó, Trường cao đẳng kỹ thuật công-nông nghiệp Quảng Trị là đơn vị tự bảo đảm 100% chi thường xuyên năm 2024. Hiện, trường đào tạo 15 ngành cao đẳng, 30 ngành trung cấp, 29 nghề sơ cấp và trên 50 nghề đào tạo, bồi dưỡng dưới 3 tháng. Đặc biệt, có 1 ngành trọng điểm cấp độ ASEAN và 7 ngành trọng điểm quốc gia. Tính đến cuối tháng 10/2026, quy mô đào tạo của trường là trên 15.600 người học và được định hướng phát triển thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác làm việc với Trường cao đẳng kỹ thuật công-nông nghiệp Quảng Trị - Ảnh: X.P

Sau khi kiểm tra tra thực tế tình hình hoạt động, hệ thống cơ sở vật chất tại các trường, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các trường rà soát tổng thể cơ sở vật chất, năng lực đào tạo, nhất là những cơ sở đào tạo chưa khai thác, sử dụng hết công suất sau sáp nhập. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, mời gọi các trường đại học có thương hiệu, uy tín, chuyên ngành phù hợp đến đầu tư, mở phân hiệu hoặc cơ sở đào tạo tại Quảng Trị. Đây là hướng đi cần được tính toán kỹ lưỡng, bởi mục tiêu không chỉ là đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu của tỉnh mà còn hướng đến thu hút người học trong khu vực miền Trung, Nam Trung bộ, từng bước xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, việc hợp tác phải bảo đảm khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tránh lãng phí, đồng thời tạo điều kiện để các trường tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia, giảng viên chất lượng cao.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các trường phải có chiến lược đào tạo dài hạn, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong giai đoạn mới - Ảnh: X.P

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao thời gian tới là rất lớn, gắn với định hướng phát triển của tỉnh trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và logistics. Thời gian tới, nhiều doanh nghiệp đăng ký đầu tư, triển khai các dự án quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, kéo theo nhu cầu rất lớn về lao động kỹ thuật, công nhân lành nghề và nhân lực quản lý. Công tác đào tạo phải đi trước một bước, gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các trường phải có chiến lược đào tạo dài hạn, không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn tạo sức hút đối với người học, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao từ các địa phương khác, đặc biệt phải đổi mới chất lượng, quy mô đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chủ động tạo sự đột phá để cạnh tranh, từng bước khẳng định thương hiệu của nhà trường.