Đáp ứng nguồn cung nhiên liệu cho thị trường

Nhà máy lọc dầu Dung Quất duy trì ổn định hoạt động sản xuất để cung ứng nguồn nhiên liệu ra thị trường. (Ảnh: HOÀNG ANH)

Gia tăng trữ lượng

9 tháng qua, sản lượng khai thác quy dầu của Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) đạt 3,30 triệu tấn, vượt 10% kế hoạch, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025; nộp ngân sách 15.295 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2025. Từ đầu năm đến nay, PVEP triển khai 27 giếng khoan phát triển khai thác, hoàn thành 18 giếng và tiếp tục thi công 9 giếng. Cùng với nguồn bổ sung từ giếng mới, đơn vị đẩy mạnh can thiệp giếng, tối ưu vận hành; áp dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo lãnh đạo PVEP, để duy trì tăng trưởng lâu dài, đơn vị tiếp tục thúc đẩy thăm dò, thẩm lượng và hoàn thiện đánh giá trữ lượng dầu khí.

Với các dự án phát triển mỏ, tiếp tục tăng cường kiểm soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, mua sắm thiết bị dài hạn, thi công và thỏa thuận thương mại. Các dự án Đại Hùng Nam, Lô B, Khánh Mỹ - Đầm Dơi và Kình Ngư Vàng cần được thúc đẩy ngay trong năm 2026 để bảo đảm các mốc đưa vào khai thác trong giai đoạn tiếp theo. Cùng với đó, nguồn vốn được ưu tiên cho những hạng mục có khả năng tạo sản lượng và dòng tiền. “Đơn vị nỗ lực kiểm soát rủi ro và chuẩn bị các dự án mới, hướng tới hoàn thành toàn diện các mục tiêu cả năm, qua đó đóng góp thiết thực vào sản lượng, bảo đảm nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế”, Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo nhấn mạnh.

Thời gian qua, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) duy trì sản xuất kinh doanh với quy mô lớn, đóng góp tích cực vào nguồn cung xăng dầu và ngân sách nhà nước. Sản lượng sản xuất của công ty trong 9 tháng đạt 6,15 triệu tấn; tổng doanh thu hợp nhất đạt 164.530 tỷ đồng; nộp ngân sách 10.510 tỷ đồng.

Mở rộng thị trường, khách hàng

Duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm nguồn cung và kiểm soát hiệu quả kinh doanh tiếp tục là ưu tiên xuyên suốt của doanh nghiệp trong thời gian tới. Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho rằng, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động, đơn vị không chỉ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà còn giữ vai trò quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, an ninh quốc phòng. Việc duy trì vận hành ổn định Nhà máy lọc dầu Dung Quất, chủ động nguồn nguyên liệu và bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước góp phần nâng cao khả năng tự chủ năng lượng của Việt Nam.

Giàn khai thác dầu khí trên biển của Petrovietnam. (Ảnh: HOÀNG ANH)

Doanh nghiệp cũng xác định quản trị rủi ro nguyên liệu và tối ưu hóa vận hành là các yếu tố then chốt để đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh. BSR cơ bản thu xếp nguồn dầu thô đến hết năm 2026; chủ động cân đối lượng tồn kho trong định mức và điều chỉnh kế hoạch nhập dầu phù hợp nhu cầu chế biến. “Bên cạnh hoạt động lọc dầu truyền thống, đơn vị đang triển khai chiến lược chuyển dịch theo hướng tích hợp lọc hóa dầu, năng lượng xanh và các sản phẩm có hàm lượng carbon thấp. Quan điểm xuyên suốt là nâng cao hiệu quả hoạt động hiện hữu để tạo nguồn lực cho các lĩnh vực mới, lựa chọn dự án trên cơ sở hiệu quả kinh tế và mức độ phù hợp lộ trình chính sách”, ông Nguyễn Việt Thắng cho biết.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Ngọc Sơn thông tin, 9 tháng qua, bên cạnh nguồn khai thác nội địa, tập đoàn cung ứng bổ sung 25 triệu thùng dầu thô cho hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn (hiện đáp ứng hơn 70% nhu cầu xăng dầu cả nước) phối trộn, chế biến nhiên liệu. Đáng chú ý, trước những đứt gãy nguồn cung do xung đột tại Trung Đông, Petrovietnam tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ để linh hoạt mở rộng thị trường, mua thành công 18 triệu thùng từ nguồn nước ngoài. Giải pháp này giúp các nhà máy lọc dầu duy trì vận hành ổn định ở công suất cao, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ông Lê Ngọc Sơn cho biết, doanh thu toàn tập đoàn đạt 1,2 triệu tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm trước 3 tháng; nộp ngân sách 122.900 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch; sản lượng khai thác dầu thô tăng trưởng hơn hai con số sẽ là cơ sở vững chắc để doanh nghiệp sớm hoàn thành các mục tiêu.