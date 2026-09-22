Đáp ứng điều kiện này, từ 5/10/2026, người không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội hằng tháng

Quy định về đối tượng không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội hằng tháng

Từ ngày 5/10/2026, Nghị định số 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực quy định chính sách trợ giúp xã hội.

Trong đó, điểm đáng chú ý Nghị định số 335/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo Nghị định số 335/2026/NĐ-CP, từ ngày 5/10/2026, mức trợ cấp hưu trí xã hội được tăng lên 540.000 đồng/tháng.

Đồng thời, Nghị định số 335/2026/NĐ-CP sửa đổi khoản 1 Điều 3 Nghị định số 176/2025/NĐ-CP nêu rõ: "Trường hợp đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn".

Theo Điều 2 Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được quy định:

Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội:

1. Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Từ đủ 75 tuổi trở lên;

b) Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại Nghị định này;

c) Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

2. Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

Như vậy, từ 5/10/2026, đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 176/2025/NĐ-CP được hưởng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 540.000 đồng theo Nghị định số 335/2026/NĐ-CP.

Theo Nghị định số 335/2026/NĐ-CP, từ ngày 5/10/2026, mức trợ cấp hưu trí xã hội được tăng lên 540.000 đồng/tháng. Ảnh minh họa: AI

Quy định về mức hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

Cũng theo Nghị định số 335/2026/NĐ-CP, mức trợ cấp xã hội hằng tháng của người cao tuổi không có lương hưu được quy định như sau:

Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định với mức mức chuẩn trợ giúp xã hội thì nhân với hệ số tương ứng.

Theo khoản 5 Điều 5 Nghị định số 335/2026/NĐ-CP nhóm người cao tuổi được nhận mức trợ giúp xã hội như sau:

a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng;

b) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Mức hệ số được quy định:

Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại điểm a từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi;

Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại điểm a từ đủ 75 tuổi trở lên;

Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại điểm b.

Theo đó, từ 5/10/2026:

Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi tại điểm a được hưởng mức trợ cấp xã hội hằng tháng là: 1,5 x 540.000 = 810.000 đồng/tháng.

Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi tại điểm a được hưởng mức trợ cấp xã hội hằng tháng là: 2 x 540.000 = 1.080.000 đồng/tháng.

Người cao tuổi quy định tại điểm b được hưởng mức trợ cấp xã hội hằng tháng là: 3 x 540.000 = 1.620.000 đồng/tháng.