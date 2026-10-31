Đập thông hai căn hộ, gia chủ tạo không gian liền mạch rộng 215m²

Trước khi cải tạo, công trình gồm hai căn hộ nằm cạnh nhau, một căn có 3 phòng ngủ và căn còn lại có 2 phòng ngủ. Hai cửa ra vào nằm khá gần nhau, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức một lối vào chính sau khi đập thông.

Mặc dù mặt bằng ban đầu tương đối phù hợp với nhu cầu của gia đình, việc kết hợp hai căn hộ vẫn đặt ra không ít khó khăn. Các vị trí tường, cột bê tông và hộp kỹ thuật cố định khiến đường di chuyển giữa những khu vực dễ bị gãy khúc, tạo ra nhiều góc chết và cảm giác rời rạc.

Thay vì chỉ mở rộng diện tích, phương án cải tạo tập trung tổ chức lại luồng giao thông trong nhà. Các khu vực được kết nối theo một trình tự xuyên suốt, hạn chế những đoạn chuyển hướng đột ngột để việc di chuyển trở nên thuận tiện hơn.

Một trong những giải pháp đáng chú ý là sử dụng các đường cong, mảng tường uốn và hệ vòm. Những chi tiết này không đơn thuần phục vụ trang trí mà còn giúp dẫn hướng di chuyển, làm mềm các góc cạnh của kết cấu hiện trạng và tạo sự chuyển tiếp giữa các không gian.

Tại khu vực sảnh, hệ trần Barrisol được sử dụng để phân bổ ánh sáng đồng đều từ phía trên, tạo cảm giác nhẹ và thoáng. Trong khi đó, trần thạch cao hình elip bố trí lệch tâm góp phần giảm sự cứng nhắc của mặt bằng, đồng thời tạo điểm nhấn cho không gian nội thất.

Bên cạnh bài toán công năng, gia chủ mong muốn căn hộ sau cải tạo có cảm giác sáng sủa, ấm cúng và gần gũi, thay vì một không gian rộng nhưng lạnh lẽo hoặc phô trương.

Vì vậy, bảng màu sáng được sử dụng xuyên suốt, kết hợp các vật liệu có sắc độ tự nhiên và cây xanh. Những yếu tố này góp phần cân bằng cảm giác của căn hộ có diện tích lớn, hướng đến sự thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày.

Sau cải tạo, hai căn hộ được tổ chức thành một không gian thống nhất với lối vào chung và hệ thống giao thông liền mạch. Công trình cho thấy việc đập thông căn hộ không chỉ là bài toán tăng diện tích sử dụng mà còn đòi hỏi giải pháp xử lý những giới hạn kết cấu để tạo nên một ngôi nhà thuận tiện, gần gũi hơn.