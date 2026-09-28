Đập tay vào kính lúc nóng giận, thanh niên 27 tuổi phải phẫu thuật cứu cánh tay

Đập tay vào kính, cổ tay bị tổn thương nghiêm trọng

Khoảng 2 giờ sáng, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa tiếp nhận anh P.H.T. (27 tuổi, ngụ Tây Ninh) trong tình trạng vết thương nghiêm trọng ở cổ tay phải. Máu chảy thành tia, bàn tay tê, đầu ngón tay còn hồng nhưng mạch quay khó bắt.

Theo người nhà, trong lúc nóng giận, anh T. đã có hành động bộc phát là dùng tay đập vào kính. Mảnh kính sắc gây ra nhiều vết thương sâu tại vùng cổ tay.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vết thương mặt trước cổ tay dài khoảng 6 cm, bờ gọn và đang chảy máu. Một vết thương khác ở mặt trước trong 1/3 trên dài khoảng 7 x 3 cm, lộ gân cơ và chảy máu thành tia.

Ảnh: BVCC

BS.CKII. Triệu Anh Đức, Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình, cho biết người bệnh đã mất một lượng máu đáng kể, ảnh hưởng đến huyết động với mạch 104 lần/phút, huyết áp 90/60 mmHg. Qua đánh giá lâm sàng, các bác sĩ nghi ngờ tổn thương bó mạch thần kinh trụ và nhiều gân cơ.

Đây là tình trạng chấn thương nghiêm trọng bởi vùng cổ tay tập trung nhiều mạch máu, dây thần kinh và gân cơ quan trọng, đảm nhiệm chức năng nuôi dưỡng, vận động và cảm giác của bàn tay. Nếu tổn thương mạch máu không được kiểm soát kịp thời, bàn tay có thể bị thiếu máu nuôi, làm tăng nguy cơ hoại tử và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động của chi.

Khẩn trương tái thông động mạch, khâu nối thần kinh và gân cơ

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu nhằm kiểm soát chảy máu, khôi phục tuần hoàn và khâu nối các cấu trúc bị tổn thương.

Trong quá trình thám sát, ê-kíp Khoa Chấn thương Chỉnh hình phát hiện động mạch trụ và thần kinh trụ bị đứt hoàn toàn, kèm đứt cơ gấp cổ tay. Các bác sĩ ưu tiên khâu nối động mạch trụ để tái lập tuần hoàn cho bàn tay, sau đó lần lượt khâu nối thần kinh và các gân cơ bị đứt.

Phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác cao bởi các mạch máu, dây thần kinh và gân cơ ở vùng cổ tay có kích thước nhỏ, nằm đan xen và đảm nhiệm những chức năng khác nhau. Tổn thương hoặc khâu nối không chính xác có thể ảnh hưởng đến khả năng tưới máu, vận động và cảm giác của bàn tay.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi sát tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình. Các bác sĩ thường xuyên kiểm tra tình trạng tưới máu và lưu thông qua vùng mạch máu được khâu nối, đồng thời điều trị bằng thuốc theo chỉ định nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, tắc mạch và các biến chứng sau mổ.

Bên cạnh điều trị hậu phẫu, người bệnh được hướng dẫn tập vật lý trị liệu phù hợp để từng bước phục hồi vận động bàn tay và các ngón tay.

Sau một thời gian ngắn, người bệnh có những dấu hiệu hồi phục tích cực, có thể co duỗi các ngón tay, không còn đau nhiều, sức khỏe ổn định và được xuất viện về nhà.

Vết thương do kính vỡ có thể gây mất máu, tổn thương thần kinh

Theo các bác sĩ, những vết thương do vật sắc nhọn như dao, kính vỡ, kim loại… có thể gây tổn thương mạch máu, đặc biệt nguy hiểm khi xảy ra ở vùng cổ tay. Nếu không được sơ cứu và cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể mất máu cấp, rơi vào tình trạng sốc, thậm chí đe dọa tính mạng.

Tổn thương mạch máu, thần kinh và gân nếu không được xử trí đúng cách cũng có thể để lại di chứng, ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận động và cảm giác của bàn tay.

Các bác sĩ khuyến cáo mỗi người cần kiểm soát cảm xúc, tránh những hành động bộc phát khi nóng giận. Một phút mất kiểm soát có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng và để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe.

Khi phát hiện người bị thương chảy máu nhiều, cần nhanh chóng dùng gạc hoặc vải sạch băng ép trực tiếp lên vết thương để cầm máu, hạn chế di chuyển không cần thiết và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu.

Với những vết thương nghi ngờ tổn thương mạch máu, thần kinh hoặc gân, người bệnh cần được đánh giá và xử trí tại cơ sở y tế có chuyên môn phù hợp nhằm hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.