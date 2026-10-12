Dập tắt vụ cháy garage ô tô ở TP.HCM

Sáng 12/10, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an TP.HCM (PC07), Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Khu vực 8 đã kịp thời khống chế, dập tắt hoàn toàn vụ cháy xảy ra tại Garage sửa chữa ô tô S.S, địa chỉ số 17–19–21 đường Trần Thị Ngôi, phường Chánh Hưng.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8 giờ 35 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Khu vực 8 nhận được tin báo cháy tại garage trên.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau đó, đơn vị điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Đến 8 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt, nhanh chóng triển khai 2 lăng B và 1 lăng phun bọt chuyên dụng để tiếp cận, khống chế đám cháy, ngăn nguy cơ cháy lan.

Cảnh sát dập tắt vụ cháy.

Với sự triển khai khẩn trương, đến 8 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đám cháy làm hư hỏng 1 ô tô, 1 xe mô tô.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.