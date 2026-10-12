Pháp luậtAn ninh - Trật tự

Dập tắt vụ cháy garage ô tô ở TP.HCM

Vụ cháy garage sửa chữa ô tô trên đường Trần Thị Ngôi, phường Chánh Hưng, TP.HCM được cảnh sát dập tắt sau 15 phút, may mắn không gây thiệt hại về người.

Chuyên trang Công Lý & Xã Hội - Báo Công Lý
2090 liên quanGốc

Sáng 12/10, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an TP.HCM (PC07), Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Khu vực 8 đã kịp thời khống chế, dập tắt hoàn toàn vụ cháy xảy ra tại Garage sửa chữa ô tô S.S, địa chỉ số 17–19–21 đường Trần Thị Ngôi, phường Chánh Hưng.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8 giờ 35 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Khu vực 8 nhận được tin báo cháy tại garage trên.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau đó, đơn vị điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Đến 8 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt, nhanh chóng triển khai 2 lăng B và 1 lăng phun bọt chuyên dụng để tiếp cận, khống chế đám cháy, ngăn nguy cơ cháy lan.

Cảnh sát dập tắt vụ cháy.

Cảnh sát dập tắt vụ cháy.

Với sự triển khai khẩn trương, đến 8 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đám cháy làm hư hỏng 1 ô tô, 1 xe mô tô.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/dap-tat-vu-chay-garage-o-to-o-tp-hcm-542870.html