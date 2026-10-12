Dập tắt kịp thời vụ cháy garage ôtô, không có thiệt hại về người

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h35’ cùng ngày, Đội PCCC & CNCH khu vực 8 nhận được tin báo cháy tại Garage sửa chữa ôtô Sắc Sơn, địa chỉ số 17–19–21 đường Trần Thị Ngôi, phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.

Dập tắt kịp thời vụ cháy garage ôtô tại phường Chánh Hưng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã lập tức điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Đến 8h45’, lực lượng chữa cháy đã có mặt và triển khai 2 lăng B cùng 1 lăng phun bọt chuyên dụng để tập trung dập lửa.

Nhờ các biện pháp chữa cháy kịp thời và hiệu quả, đến 8h50’ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Thống kê thiệt hại ban đầu xác nhận không có thiệt hại về người. Về tài sản, vụ hỏa hoạn đã làm hư hỏng 1 xe ôtô (chưa rõ biển số, năm sản xuất và chưa liên hệ được với chủ xe) cùng 1 xe môtô.

Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.