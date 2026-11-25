Đám cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 25/11, khói đen gây ngạt kèm lửa bao trùm khu vực nhà kho chứa phế liệu của Công ty TNHH Đất Việt. Bên trong nhà kho chủ yếu chứa vỏ xe, chai nhựa, màng bọc nilon nên khói tỏa ra kèm mùi khét gây khó thở. Công ty nằm trong khu dân cư nên nhiều hộ gia đình xung quanh đám cháy đã huy động người di dời tài sản ra khỏi nhà để tránh cháy lan.

Đám cháy bùng phát tại kho chứa phế liệu nằm trong khu dân cư.

Khói đen bao trùm khiến người dân quanh vụ cháy lo lắng.

Tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và CNCH KV12 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh) đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng và gần 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa lửa. Sau 30 phút đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường chữa cháy.

Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Tại hiện trường khu vực kho chứa phế liệu rộng khoảng 100m2 bị cháy và hư hỏng nặng.