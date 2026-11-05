Dập tắt đám cháy tại điểm học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy lớn tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Cúc-TTXVN

Ghi nhận tại hiện trường, khói bốc lên dày đặc tại dãy nhà học tạm lợp mái tôn của trường. Lãnh đạo phường Kim Liên xác nhận, đám cháy xảy ra tại một hạng mục bên trong khuôn viên trường đang trong quá trình sửa chữa, được sử dụng làm nơi học tạm của một số lớp.

Ngay sau khi xảy ra cháy, toàn bộ học sinh đã được sơ tán đến các sân trường lân cận và khu vực cách xa điểm xảy ra hỏa hoạn. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã huy động hơn 10 xe chữa cháy đến hiện trường, khẩn trương triển khai các phương án dập lửa, khống chế đám cháy.

Đến 13 giờ 15 phút cùng ngày, xe cứu thương đã xuất hiện tại hiện trường.

Đám cháy hiện đã được dập tắt, nhưng chưa có thông tin chính thức về tình hình thiệt hại.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục sự cố và thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra./.