Dập tắt đám cháy nhà dân, cứu 1 người mắc kẹt

Khoảng 18 giờ ngày 9/11, lực lượng chức năng nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 79/30/7A đường Âu Cơ, phường Hòa Bình, TP.HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 11 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng 22 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng có mặt lúc 18 giờ 06 phút, nhanh chóng triển khai phương tiện và đội hình chữa cháy.

Cứu người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Đến 18 giờ 11 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau đó 2 phút.

Trong quá trình chữa cháy và cứu nạn, lực lượng chức năng đã cứu được ông L.Đ.N (sinh năm 1968), người bị mắc kẹt bên trong căn nhà, đưa ra ngoài an toàn.

Vụ cháy xảy ra tại khu vực lầu 3, làm hư hại khoảng 4m² trên tổng diện tích 128m² của căn nhà cùng một số vật dụng. Thiệt hại về tài sản hiện chưa được ước tính thành tiền.

Hiện trường vụ cháy.

Nhờ triển khai chữa cháy kịp thời, lực lượng chức năng đã bảo vệ được 124m² diện tích còn lại của căn nhà, ngăn không để đám cháy lan sang khu vực xung quanh và các nhà dân lân cận.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.