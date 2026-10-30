Đắp lá ớt chữa vết thương, người phụ nữ 65 tuổi suýt mất chân

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một nữ người bệnh 65 tuổi trú tại Hải Phòng, trong tình trạng chân phải sưng nề, đau rát dữ dội, xuất hiện nhiều bọng nước và tổn thương phần mềm lan rộng. Các bác sĩ xác định người bệnh bị nhiễm trùng, hoại tử phần mềm cẳng bàn chân phải, đối mặt nguy cơ nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn và đe dọa tính mạng.

Theo lời kể, khoảng 6h sáng, khi xỏ dép đi chợ, bà bất ngờ cảm thấy đau nhói ở chân như bị côn trùng đốt hoặc vật gì đó cắn. Chỉ khoảng một giờ sau, chân bắt đầu sưng, kèm theo sốt.

Gia đình đưa bà đến một bác sĩ tư quen biết gần nhà. Sau khi được tiêm thuốc, tình trạng sốt có cải thiện. Tuy nhiên, người bệnh còn được hướng dẫn giã lá ớt đắp trực tiếp lên vết thương với lời giới thiệu đây là cách chữa đã được áp dụng và giúp nhiều người khỏi bệnh.

Thế nhưng chỉ khoảng một giờ sau khi đắp, bà cảm thấy vùng chân nóng rát, đau như bỏng nên phải tháo bỏ. Đến tối cùng ngày, chân phải đau dữ dội, xuất hiện nhiều bọng nước, gia đình mới đưa bà đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Tại thời điểm nhập viện, chân phải người bệnh sưng nề, da đổi màu thâm đen trên diện rộng, nhiều bọng nước chứa dịch sẫm màu. Ảnh: Nguyên Hà

Khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận người bệnh mắc viêm khớp dạng thấp nhiều năm, thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau. Bàn tay, ngón tay và bàn chân hai bên có biến dạng, hai cẳng chân xuất hiện các mảng xuất huyết.

BSNT Nguyễn Quang Minh, Trung tâm Chống độc, cho biết đây là tình trạng cấp cứu đặc biệt khẩn cấp và phức tạp. Tổn thương hoại tử có xu hướng lan rộng, có thể dẫn đến nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn và nguy cơ tử vong rất cao.

Theo bác sĩ, Trung tâm từng tiếp nhận những trường hợp người bệnh đến viện muộn, tổn thương tiến triển quá nhanh. Dù được cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật khẩn cấp, người bệnh vẫn không qua khỏi. Có trường hợp độc tố và vi khuẩn đã xâm nhập sâu, gây hoại tử lan rộng đến vùng ngực, bụng, đầu, mặt, cổ, khiến bác sĩ không thể phẫu thuật loại bỏ toàn bộ vùng tổn thương để cứu sống người bệnh.

Bác sĩ Minh thăm khám cho người bệnh. Ảnh: Nguyên Hà

Ngay cả khi được đưa đến bệnh viện sớm, nhiều trường hợp vẫn có nguy cơ phải cắt cụt một phần cơ thể, để lại di chứng nặng nề.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cảnh báo tâm lý cho rằng lá cây tự nhiên lành tính, dễ kiếm, ít tốn kém khiến nhiều người tin tưởng sử dụng mà không lường hết nguy cơ.

Thực tế, lá cây hái ngoài môi trường có thể mang theo bụi bẩn, vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh. Khi được giã nát rồi đắp trực tiếp lên vùng da trầy xước, phồng rộp hoặc vết thương hở, chúng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Một số loại cây còn chứa chất gây kích ứng, viêm da tiếp xúc, khiến tổn thương mô mềm nặng thêm.

Đáng lo ngại, việc tự chữa theo kinh nghiệm truyền miệng còn khiến người bệnh trì hoãn thời điểm đến cơ sở y tế. Trong khi đó, với một số dạng nhiễm trùng mô mềm nguy hiểm, tổn thương có thể tiến triển rất nhanh, từ một vùng da đau, sưng nhỏ thành tình trạng hoại tử lan rộng, đe dọa chức năng vận động và tính mạng.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đắp lá cây, thuốc nam, cao dán hoặc hỗn hợp không rõ thành phần lên vùng da tổn thương. Người bệnh cũng không nên tự chích, rạch, bóp nặn hay can thiệp vào vết thương khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Với vết thương nhỏ, người dân có thể rửa nhẹ bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, sau đó che phủ bằng gạc sạch. Nếu vết thương lớn, nằm ở những vị trí nhạy cảm như đầu, mặt, cổ, nách, bẹn hoặc có biểu hiện sưng đau tăng nhanh, đỏ lan rộng, nổi bọng nước, da chuyển màu tái nhợt, tím, thâm đen, cần đến ngay cơ sở y tế.