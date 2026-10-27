Đắp lá ớt chữa vết thương, người phụ nữ 65 tuổi nguy cơ mất chân

Từ vết thương nhỏ đến nguy cơ hoại tử, mất chân

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 65 tuổi, trú tại Hải Phòng, trong tình trạng chân phải sưng nề nghiêm trọng, đau dữ dội, xuất hiện nhiều bọng nước và tổn thương phần mềm lan rộng.

Theo lời kể của bệnh nhân, khoảng 6 giờ sáng, khi xỏ dép chuẩn bị đi chợ, bà bất ngờ thấy đau nhói ở chân, nghi do côn trùng hoặc một loài vật nào đó đốt. Khoảng một giờ sau, chân bắt đầu sưng, kèm theo sốt.

Gia đình đưa bệnh nhân đến một bác sĩ tư gần nhà. Sau khi được tiêm thuốc, tình trạng sốt có cải thiện. Tuy nhiên, bệnh nhân còn được giã lá ớt đắp trực tiếp lên vùng chân tổn thương theo một phương pháp dân gian được giới thiệu là từng chữa khỏi cho nhiều người.

Chỉ khoảng một giờ sau khi đắp lá, bệnh nhân xuất hiện cảm giác nóng rát, đau buốt nên tháo bỏ. Đến tối cùng ngày, chân phải sưng đau dữ dội, nổi nhiều bọng nước, gia đình lập tức đưa bệnh nhân đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận chân phải bệnh nhân sưng nề, da thâm đen trên diện rộng, xuất hiện nhiều bọng nước chứa dịch sẫm màu. Bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương hoại tử và nhiễm trùng phần mềm vùng cẳng chân, bàn chân phải.

Hình ảnh chân phải bị nhiễm trùng của bệnh nhân (Ảnh: Nguyên Hà)

Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử viêm khớp dạng thấp nhiều năm, thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau. Các khớp bàn, ngón tay và chân hai bên đã biến dạng, kèm những mảng xuất huyết ở hai cẳng chân.

BSNT Nguyễn Quang Minh, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nhiễm trùng mô mềm hoại tử là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm. Tổn thương có thể tiến triển nhanh, gây nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng người bệnh.

Trung tâm Chống độc cũng từng tiếp nhận những trường hợp bệnh diễn biến quá nhanh, dù được hồi sức tích cực và phẫu thuật khẩn cấp vẫn không thể cứu sống. Một số bệnh nhân nhập viện khi hoại tử đã lan rộng đến nhiều vùng cơ thể, khiến việc phẫu thuật loại bỏ toàn bộ mô tổn thương trở nên vô cùng khó khăn.

Ngay cả khi được điều trị sớm, người bệnh vẫn có nguy cơ phải cắt cụt chi hoặc chịu những di chứng nặng nề.

Vì vậy, khi tiếp nhận bệnh nhân nhiễm trùng mô mềm hoại tử, Trung tâm Chống độc phải khẩn trương triển khai hồi sức cấp cứu, đồng thời phối hợp nhiều chuyên khoa để kiểm soát nhiễm trùng và tìm cách bảo tồn tối đa chức năng cơ thể.

Cảnh báo nguy cơ từ việc đắp lá chữa bệnh

BSNT Nguyễn Quang Minh, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho người bệnh (Ảnh: Nguyên Hà)

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nhiều người vẫn quan niệm lá cây tự nhiên lành tính, dễ kiếm, ít tốn kém nên sử dụng để chữa vết thương mà không lường trước những hậu quả có thể xảy ra.

Thực tế, lá cây hái ngoài môi trường có thể chứa bụi bẩn, vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh. Khi giã nát rồi đắp lên vùng da trầy xước hoặc vết thương hở, chúng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Một số loại cây còn chứa chất gây kích ứng, viêm da tiếp xúc, khiến tổn thương mô mềm trở nên nghiêm trọng hơn.

Nguy hiểm hơn, việc tự điều trị bằng các bài thuốc truyền miệng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm vàng để được can thiệp y tế, làm tăng nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng lan rộng, thậm chí phải cắt cụt chi.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự ý đắp lá cây, thuốc nam, cao dán hoặc các hỗn hợp không rõ thành phần lên vùng da tổn thương. Không chích, rạch, bóp nặn hay tự can thiệp vào vết thương khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Đối với vết thương nhỏ, có thể rửa nhẹ bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, sau đó che phủ bằng gạc sạch. Nếu vết thương sưng đau tăng nhanh, đỏ lan rộng, nổi bọng nước, da chuyển màu bất thường hoặc kèm sốt, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay.

Đặc biệt, khi nghi ngờ bị rắn độc cắn, cần hạn chế vận động, bất động chi bị cắn, tháo bỏ trang sức và nhanh chóng đến bệnh viện. Tuyệt đối không đắp lá, rạch vết cắn, hút nọc độc hoặc garô chặt.

Theo các bác sĩ, điều trị những trường hợp tổn thương mô mềm nghiêm trọng không chỉ nhằm kiểm soát nhiễm trùng mà còn phải bảo tồn cấu trúc giải phẫu, chức năng vận động và khả năng sinh hoạt lâu dài của người bệnh.

Các chuyên gia cảnh báo, việc tự ý sử dụng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng có thể khiến một tổn thương ban đầu tưởng chừng đơn giản trở thành tình trạng cấp cứu nguy hiểm, để lại di chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng.