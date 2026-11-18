Xí nghiệp Thủy lợi V (thuộc Công ty TNHH khai thác công trình Thủy lợi Bình Định) vừa có văn bản gửi UBND các xã Bình Khê, Tây Sơn, Bình Phú, Bình An và Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai về việc điều tiết nước đập dâng Văn Phong, Phú Phong thuộc lưu vực sông Côn qua địa bàn các xã nói trên.

Nhà máy thủy điện Văn Phong và đập dâng Văn Phong trên sông Côn. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo đó, trong đợt mưa lũ từ ngày 10-11 đến ngày 13-11 đã kéo theo lượng rác, cây bụi tấp vào thượng lưu đập dâng Văn Phong và đập dâng Phú Phong; làm ảnh hưởng đến các nhiệm vụ điều tiết nước về hạ lưu và điều tiết nước tưới của công trình.

Hiện tại, việc điều tiết nước về hạ lưu tại đập Văn Phong qua nhà máy thủy điện Văn Phong, đập dâng Phú Phong qua nhà máy thủy điện Phú Phong. Tuy nhiên lượng rác ở thượng lưu rất nhiều nên ảnh hưởng đến việc điều tiết nước qua nhà máy thủy điện.

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của công trình và chuyển tải nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2026-2027, Xí nghiệp Thủy lợi V vận hành điều tiết qua tràn xả sâu để xả rác về hạ lưu với nội dung như sau:

Đập dâng Phú Phong bắt đầu vận hành vào lúc 10 giờ ngày 18-11 với lưu lượng điều tiết 50,0m3/s và tăng dần nhưng không vượt quá 200 m3/s.

Đập dâng Văn Phong bắt đầu vận hành vào lúc 11 giờ ngày 18-11 với lưu lượng điều tiết 50,0 m3/s và tăng dần nhưng không vượt quá 150 m3/s.

Trước khi vận hành 2 đập, xí nghiệp thông báo bằng loa (trước khi điều tiết 4 giờ) cho người dân xung quanh đập dâng được biết.

Xí nghiệp đề nghị UBND xã Bình Khê, Bình Phú, Tây Sơn, Bình An thông báo cho nhân dân trong địa phương mình biết để đưa tài sản và người lên bờ an toàn; Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai thông báo đến các đơn vị thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku biết và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.