Đập cửa ô tô, tước dao của kẻ đột nhập, Robot Trung Quốc có gì đáng gờm?

Trong một video quảng cáo do Unitree Robotics phát hành hôm 21/10, robot H2-X bảo vệ một người phụ nữ khỏi kẻ đột nhập cầm dao. Ảnh: SCMP.

Robot H2-X của Unitree Robotics xuất hiện trong video quảng bá với những màn trình diễn như đập vỡ cửa ô tô, tước vũ khí của kẻ đột nhập cầm dao và kéo người đi đường khỏi hướng di chuyển của xe đang lao tới. Tuy nhiên, thời điểm mở bán và nhiều thông số quan trọng của mẫu robot này vẫn chưa được công bố.

Một kẻ đột nhập cầm dao bị chặn lại. Một chiếc ô tô được nâng lên để giải cứu nạn nhân mắc kẹt. Một người đi bộ được kéo khỏi đường đi của chiếc xe đang lao tới.

Những cảnh tượng này không xuất hiện trong một bộ phim bom tấn Hollywood, mà nằm trong video quảng bá mẫu robot “vệ sĩ” mới do công ty công nghệ Trung Quốc Unitree Robotics phát triển.

Đoạn video giới thiệu mẫu H2-X được công bố hôm thứ Tư, cho thấy sự chuyển hướng trong chiến lược của doanh nghiệp có trụ sở tại Hàng Châu. Thay vì chỉ gây chú ý bằng những màn trình diễn thể lực ấn tượng, Unitree đang tập trung tìm kiếm các ứng dụng thực tế cho dòng robot có khả năng vận động linh hoạt của mình.

Unitree từng nổi tiếng nhờ loạt video lan truyền mạnh trên mạng xã hội, trong đó robot thực hiện các động tác võ thuật, nhảy múa và nhào lộn. Những màn trình diễn này góp phần giúp công ty huy động lượng vốn lớn. Tuy nhiên, ngành công nghiệp robot Trung Quốc hiện chịu sức ép ngày càng tăng trong việc biến các thành tựu công nghệ thành doanh thu thương mại.

Gần đây, Unitree đã phát đi tín hiệu về việc chuyển trọng tâm sang những năng lực có tính ứng dụng cao hơn. Tháng trước, công ty thông báo mô hình trí tuệ nhân tạo UnifoLM-X2-1.0 cho phép robot hình người tự động đấu tập bằng cách đấm, đỡ đòn và né tránh.

Robot H2-X được quảng bá như một “vệ sĩ” hình người

Được đặt tên quảng bá là “Kung Fu Legend: Guardian” — tạm dịch “Huyền thoại Kung Fu: Vệ sĩ” — H2-X được phát triển dựa trên mẫu H2 của Unitree. Đây là robot hình người có kích thước tương đương người trưởng thành, cao 1,8 m và nặng khoảng 70 kg.

Theo mô tả sản phẩm của mẫu H2 trước đó, robot có 31 bậc tự do và mô-men xoắn tối đa tại khớp chân đạt 360 newton mét. Tuy nhiên, Unitree chưa xác nhận H2-X có giữ nguyên các thông số kỹ thuật này hay không.

Công ty cho biết mẫu robot mới có thể hoạt động khoảng tám giờ khi đứng, nhưng không tiết lộ thời điểm mở bán, giá bán hay bảng thông số kỹ thuật chi tiết.

Một vấn đề quan trọng khác cũng chưa được làm rõ là liệu những hành động trong video quảng bá có được robot thực hiện hoàn toàn tự động hay đã được dàn dựng, lập trình theo kịch bản. Unitree cũng chưa cho biết H2-X có thể tự nhận diện mối đe dọa và phản ứng an toàn trong các tình huống thực tế không được chuẩn bị trước hay không.

Video kết thúc bằng cảnh báo của công ty về nguy cơ từ việc cải biến robot theo cách nguy hiểm hoặc sử dụng thiết bị trái phép. Unitree khuyến cáo khách hàng duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu từ 2-3 m với robot.

Khi được liên hệ để bình luận hôm thứ Tư, đại diện công ty từ chối cung cấp thêm thông tin, cho biết “mọi thứ đều phụ thuộc vào video công bố chính thức”.

Unitree chịu sức ép chứng minh khả năng kiếm tiền từ robot

Việc H2-X ra mắt diễn ra trong bối cảnh Unitree và các doanh nghiệp cùng ngành chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ giới đầu tư. Các nhà đầu tư đang đòi hỏi những lộ trình rõ ràng để doanh nghiệp đạt tăng trưởng doanh thu bền vững, xây dựng lợi thế công nghệ khó sao chép và xác định những kịch bản triển khai robot khả thi.

Diễn biến giá cổ phiếu Unitree cũng phản ánh những biến động trong tâm lý thị trường. Cổ phiếu công ty chốt phiên hôm thứ Tư ở mức 515 nhân dân tệ, giảm 2,1%, qua đó chấm dứt chuỗi tăng ba phiên liên tiếp, trong đó thị giá từng tăng gần 30%.

So với mức giá 845 nhân dân tệ khi lên sàn STAR Market tại Thượng Hải hồi tháng 8, cổ phiếu Unitree đã giảm khoảng 39%.

Trong hồ sơ gửi cơ quan quản lý hôm thứ Ba, công ty cho biết không nhận thấy bất kỳ thông tin chưa được công bố nào có thể giải thích cho biến động bất thường gần đây của giá cổ phiếu.

Màn trình diễn H2-X cho thấy tham vọng đưa robot hình người từ những tiết mục phô diễn sức mạnh sang các nhiệm vụ có thể ứng dụng trong đời sống. Tuy nhiên, khi thời điểm thương mại hóa, giá bán và khả năng vận hành độc lập vẫn chưa rõ ràng, câu hỏi lớn đặt ra với Unitree không chỉ là robot có thể làm được những gì, mà còn là liệu những năng lực đó có thể được triển khai an toàn, đáng tin cậy và tạo ra doanh thu bền vững hay không.

Theo SCMP