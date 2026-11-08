Đảo Trường Sa hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2026

Tối ngày 6/11/2026 tại Đặc khu Trường Sa, Đảo Trường Sa đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối là trách nhiệm của mỗi quân nhân” để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân Việt Nam nói chung và đối với mỗi quân nhân nói riêng.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa tham dự toạ đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí trong Đảng ủy, Chỉ huy đảo và cán bộ, chiến sĩ trên toàn Đảo. Trong thời gian qua việc thực hiện “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật” được cấp ủy, chỉ huy Đảo xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Đảo đã có nhiều hình thức đổi mới phương pháp tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật đem lại nhiều kết quả thiết thực. Cùng với việc giáo dục chấp hành các quy định của pháp luật Nhà nước, điều lệnh, kỷ luật Quân đội thì giáo dục kỹ năng sống cho cán bộ, chiến sĩ công tác tại đảo Trường Sa cũng được các đơn vị quan tâm và tổ chức thực hiện.

Thông qua buổi tọa đàm cán bộ, chiến sĩ đã trình bày những suy nghĩ, thể hiện quyết tâm của mình trong việc chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật đồng thời đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, biểu hiện chấp hành không nghiêm các quy định. Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về vị trí, vai trò, những biểu hiện của kỷ luật quân đội, các biện pháp bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của đơn vị. Đồng thời xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và toàn đơn vị.

Phần đố vui có thưởng với những câu hỏi, tình huống sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị Lữ đoàn 146.

Xen giữa các màn tọa đàm, trao đổi là phần chơi dành cho khán giả với những câu hỏi, tình huống pháp luật được chuẩn bị chu đáo, sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Với sự hiểu biết, vận dụng sáng tạo, khán giả đã trả lời xuất sắc các câu hỏi và nhận được những phần quà ý nghĩa từ Ban tổ chức chương trình.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa tìm hiểu Pháp luật qua sách, báo.

Tôn trọng và chấp hành pháp luật, kỷ luật là nhân tố quan trọng, trở thành nét đẹp truyền thống của Quân đội ta, là cội nguồn sức mạnh để quân đội chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Trong kỷ nguyên số việc giáo dục pháp luật trong Quân đội cần được quan tâm và đẩy mạnh hơn bao giờ hết, để thế hệ trẻ có thể nhận thức sâu sắc về vai trò của pháp luật trong cuộc sống. Thông qua đó, chúng ta có thể xây dựng một hệ công dân trẻ trung, năng động và có ý thức pháp luật tốt.

Chiến sĩ trẻ của Lữ đoàn 146 tại Đảo Trường Sa đóng góp các tiết mục Văn nghệ phục vụ buổi Toạ đàm.

Tọa đàm pháp luật, kỷ luật là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị, góp phần hạn chế vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng của mọi quân nhân.