Đào thăm dò tìm hài cốt liệt sĩ trong rừng cao su tại TPHCM

Ngày 13/11, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7, làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên Đội K74 và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Sở Hội, khu phố 4, phường Bình Cơ, TPHCM.

Lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM và địa phương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM)

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, từ ngày 5/11, Bộ Tư lệnh thành phố đã phối hợp với UBND phường Bình Cơ và Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa triển khai lực lượng đào, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại lô cao su H12, H13 thuộc Đội sản xuất Hội Nghĩa.

Căn cứ thông tin tài liệu trận đánh và tọa độ do(cựu quân nhân Úc Glenn Hines, đại diện Tổ chức Hàn gắn vết thương chiến tranh cung cấp, cùng sự đối chiếu thực địa của các chuyên gia, lực lượng tìm kiếm đã tiến hành đào thăm dò tại 3 vị trí với tổng diện tích hàng trăm mét vuông.

Lãnh đạo Quân khu 7 khảo sát vị trí đào thăm dò tìm hài cốt liệt sĩ tại phường Bình Cơ.

Đến nay, tại vị trí thứ nhất (dự kiến có hố chôn khoảng 20 liệt sĩ), lực lượng đã đào 2 luồng với độ sâu từ 1,8-2m nhưng chưa phát hiện hài cốt. Các vị trí còn lại đang tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Trước đó, trong đợt đào thăm dò từ ngày 17-28/7, lực lượng cũng đã đào 20 đường tại các tọa độ lân cận nhưng chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi làm việc, đại diện Đội K74 đã báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện, những khó khăn trong quá trình đào tìm và công tác phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đất để đảm bảo an toàn, đúng quy trình.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cùng các đại biểu tại buổi kiểm tra và động viên Đội K74 và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Sở Hội. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM)

Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và chính xác. Ông yêu cầu đơn vị tiếp tục bám sát thực địa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương để xác minh thông tin, đẩy nhanh tiến độ đào tìm tại các vị trí còn lại, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sớm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.