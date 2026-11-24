Đối tượng Vang Văn Đức. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 14/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về việc một gia đình tại xã Hùng Chân bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tài sản. Vụ việc xảy ra ngày 11/11/2026, tài sản bị mất gồm nhiều trang sức bằng vàng với khối lượng 29 chỉ, một số trang sức bằng bạc và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt.

Quá trình xác minh, lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn do đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín mặt khi gây án, đồng thời lựa chọn đường đồi núi để di chuyển, tránh sự phát hiện của camera an ninh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Vang Văn Đức là người thực hiện vụ trộm. Sau khi gây án, Đức bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 15/11/2026, tổ công tác phát hiện, bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận đã đột nhập vào nhà bị hại, lấy toàn bộ tài sản trong két rồi mang đi chôn trong vườn nhà mình trước khi bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản để trao trả cho gia đình bị hại.

Ngày 23/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Vang Văn Đức để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.