Bài viết đề xuất chuyển dịch chiến lược từ hỗ trợ thụ động sang kiến tạo năng lực nội sinh thông qua mô hình đào tạo lại (reskilling) và nâng cao kỹ năng (upskilling). Khung giải pháp tập trung vào 5 trụ cột: kỹ năng xanh, số, bao trùm, ngoại ngữ và ICT. Việc gắn kết đào tạo với hợp tác xã, tín dụng chính sách và mạng lưới an sinh xã hội sẽ giúp người laođộng kiến tạo sinh kế bền vững, thoát bẫy thu nhập thấp và hội nhập hiệu quả vào nền kinh tế hiện đại.

Bối cảnh kinh tế-xã hội vùng Bắc Trung Bộ

Khu vực Bắc Trung Bộ, bao gồm sáu tỉnh kéo dài từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đóng vai trò là dải đất bản lề kết nối hai miền Nam-Bắc của Việt Nam. Tuy nhiên, không gian địa lý này từ lâu đã phải đối mặt với những thách thức to lớn mang tính cấu trúc về phát triển kinh tế-xã hội.

Kinh tế toàn cầu và quốc gia được định hình bởi chuyển đổi số (Digital Transformation) và chuyển đổi xanh (Green Transition), các mô hình sinh kế truyền thống dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên thô hoặc thâm dụng lao động giản đơn đang dần mất đi lợi thế cạnh tranh cốt lõi (World Bank, 2025).

Phân tích cấu trúc nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 tại Bắc Trung Bộ

Thiết kế một chính sách sinh kế cần nhận diện và đo lường đa chiều bản chất của thiếu hụt. Quyết định số 806/QĐ-BNNMT ngày 11 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 cung cấp cơ sở dữ liệu định lượng để đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của khu vực (Bộ NNMT, 2026). Bảng 1 trình bày chi tiết sự phân bổ các chỉ số nghèo đói tại sáu tỉnh Bắc Trung Bộ trong tương quan so sánh với bình quân toàn quốc.

Bảng 1. kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2025

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bảng 1 cho thấy đặc điểm mang tính cấu trúc về tình trạng nghèo đói tại Bắc Trung Bộ.

Thị trường lao động có cấu trúc bấp bênh của việc làm phi chính thức

Nguyên nhân gốc rễ của tình trạng nghèo đa chiều tại Bắc Trung Bộ, bắt nguồn từ vận động của thị trường lao động và cấu trúc của khu vực kinh tế phi chính thức. Khu vực phi chính thức, vốn được coi là "hồ chứa" lao động dư thừa và là tấm nệm giảm xóc trong các thời kỳ khủng hoảng, lại đồng thời là nơi giam lỏng người lao động trong vòng luẩn quẩn của năng suất thấp và nghèo đói (ILO, 2016).

Bảng 2. các chỉ số trọng yếu về lao động và việc làm toàn quốc (quý iii/2026)

Nguồn: Cục Thống kê

Bảng 2 cho thấy ba điểm nghẽn trầm trọng mang tính cấu trúc của thị trường lao động hiện nay, tác động trực tiếp đến khả năng cải thiện sinh kế tại khu vực Bắc Trung Bộ. Thứ nhất, tính bấp bênh bao trùm lên đại đa số lực lượng lao động.

Chuyển dịch hệ hình sinh kế từ cứu trợ trực tiếp sang đòn bẩy năng lực và thích ứng kép

Để bứt phá khỏi những điểm nghẽn mang tính cấu trúc nêu trên, chính sách cải thiện sinh kế cho người nghèo tại Bắc Trung Bộ phải vượt qua tư duy bảo trợ xã hội truyền thống. Mô hình cũ, thường tập trung vào cấp phát tiền mặt, cung cấp bò/trâu giống hay hỗ trợ cây con, dù giải quyết được những khó khăn trước mắt nhưng lại dễ tạo ra tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự trợ cấp của Nhà nước (Bộ NNMT, 2026).

Thị trường kinh tế toàn cầu và nội địa đang bị định hình lại bởi hai siêu xu hướng vĩ mô (megatrends): Chuyển đổi xanh (Green Transition) và Chuyển đổi số (Digital Transformation), hay còn gọi là "quá trình chuyển đổi kép" (World Bank, 2021).

Khung chiến lược đào tạo 5 trụ cột (the 5-pillar training framework)

Để đáp ứng đòi hỏi khắt khe của sự chuyển đổi kép và giải quyết tận gốc rễ nguyên nhân của sự nghèo đói, chiến lược đào tạo nghề cho thanh niên và lao động phi chính thức tại Bắc Trung Bộ không thể chỉ quẩn quanh trong việc dạy các nghề phổ thông giá trị thấp.

Trụ cột 1: đào tạo kỹ năng xanh (green skills)

Kỹ năng xanh là hệ thống kiến thức, giá trị và thái độ cần thiết để sống, phát triển và hỗ trợ một xã hội bền vững và tiết kiệm tài nguyên (World Bank, 2021). Tại Bắc Trung Bộ, trụ cột này là vũ khí chủ lực để người nghèo thích ứng với môi trường khắc nghiệt và tái định giá sản phẩm của mình (Bộ NNMT, 2026).

Trong lĩnh vực nông-lâm-thủy sản bền vững, kỹ năng xanh không phải là lý thuyết hàn lâm mà là các thao tác kỹ thuật thực địa.

Trụ cột 2: kỹ năng số (digital skills) và kỹ năng ICT cơ bản

Sự thâm nhập của mạng lưới viễn thông và thiết bị di động đã len lỏi đến từng ngõ ngách của nông thôn Việt Nam, nhưng khả năng tối ưu hóa công nghệ để tạo ra thu nhập lại hoàn toàn bị hạn chế bởi sự thiếu hụt kỹ năng số (World Bank, 2021).

Trong thương mại điện tử và tiếp thị số, mục tiêu là đào tạo nông dân và thợ thủ công nghèo sử dụng thành thạo điện thoại thông minh để số hóa quy trình bán hàng (Bộ NNMT, 2026).

Trụ cột 3: đào tạo kỹ năng bao trùm (inclusive skills)

Bất kỳ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nào cũng tiềm ẩn nguy cơ nới rộng khoảng cách bất bình đẳng và đẩy những nhóm yếu thế nhất ra lề xã hội (ILO, 2021).

Kỹ năng bao trùm trước hết là các kỹ năng mềm và năng lực quản trị tài chính vi mô.

Đào tạo nghề phải tôn trọng và tích hợp được bản sắc văn hóa bản địa.

Trụ cột 4: ngoại ngữ và năng lực hội nhập

Sự phát triển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu và dòng chảy du lịch quốc tế đã biến ngoại ngữ từ một "kỹ năng xa xỉ" của giới trí thức đô thị thành một "công cụ sinh tồn" và nấc thang cải thiện thu nhập cho lao động nông thôn (Bộ NNMT, 2026). Tại Bắc Trung Bộ, năng lực ngoại ngữ mở ra hai cánh cửa lớn cho người lao động.

Trụ cột 5: kỹ năng thích ứng với nghề nghiệp tương lai

Theo báo cáo của ILO (2021), sự chuyển dịch tích cực từ việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức tại Việt Nam được thúc đẩy mạnh mẽ nhất thông qua con đường tham gia vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (ILO, 2021).

Để nắm bắt cơ hội này, chiến lược Upskilling phải tập trung đào tạo thanh niên không có việc làm (NEET) vàlao động phi chính thức để họ có đủ tiêu chuẩn gia nhập lực lượng lao động công nghiệp (ILO, 2021).

Cơ chế và thể chế hỗ trợ xóa đói giảm nghèo đa chiều

Khung chiến lược kỹ năng tiên tiến sẽ không thể chuyển hóa thành sự thịnh vượng thực tế nếu thiếu đi các cơ chế triển khai đồng bộ và sự cải cách về thể chế hỗ trợ từ phía Nhà nước. Đầu tiên, hệ thống đào tạo nghề phải được tái cấu trúc triệt để theo nguyên tắc "đào tạo gắn liền với nhu cầu thị trường và hệ sinh thái chuỗi giá trị". Thay vì mô hình lớp học truyền thống rời rạc, việc đào tạo cần được đưa trực tiếp xuống cơ sở, lấy các Tổ hợp tác và Hợp tác xã (HTX) kiểu mới làm trung tâm thiết kế chính sách (Bộ NNMT, 2026).

Thứ hai, đổi mới cơ chế sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách và các Chương trình Mục tiêu Quốc gia.