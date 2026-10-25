Đào tạo ứng dụng AI, tiếp sức cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Quang cảnh khóa tập huấn. Ảnh: MINH LÊ

Diễn ra trong 3 ngày (từ 23 đến 25/10), khóa tập huấn thu hút gần 100 học viên đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Ông Nguyễn Tiến Trung, Phó Chủ tịch VSMA, Huấn luyện viên Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (IPP Coach), cho biết việc tích hợp AI giúp học viên tiếp cận nội dung nhanh hơn, đồng thời có thêm công cụ để tự học, chủ động tổ chức và triển khai các hoạt động đào tạo sau khóa học.

Chương trình tập trung vào tư duy khởi nghiệp sáng tạo, Design Thinking, Lean Startup, Business Model Canvas và Lean Canvas; đồng thời hướng dẫn thiết kế học phần khởi nghiệp, xác định sản phẩm khả dụng tối thiểu, xây dựng mô hình kinh doanh, chuẩn bị bài thuyết trình dự án và phát triển kỹ năng cố vấn.

Ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, chia sẻ về hành trình phát triển của phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từ những bước đi ban đầu đến khi trở thành một trong những động lực quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước.

Khóa tập huấn giảng viên nguồn và cố vấn khởi nghiệp là một trong những hoạt động kết nối, nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Đà Nẵng.

Ban tổ chức trao chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn cho các học viên. Ảnh: MINH LÊ

Sau khóa học, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối các nguồn lực, đồng hành cùng đội ngũ giảng viên, chuyên gia và các cơ sở giáo dục, góp phần đưa kiến thức khởi nghiệp sáng tạo cùng ứng dụng AI vào thực tiễn, mở rộng cơ hội phát triển cho các ý tưởng và dự án khởi nghiệp.

Sau 3 ngày tập huấn, học viên được trang bị hệ thống kiến thức và phương pháp về khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời trực tiếp thực hành ứng dụng AI trong phát triển ý tưởng, xây dựng mô hình kinh doanh và phản biện dự án.