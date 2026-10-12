Đào tạo 'thực chiến' cho nhân sự trẻ thời 4.0

Đây là nhận định của các chuyên gia giáo dục tại Tọa đàm chuyên gia: “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0”. Tọa đàm nằm trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm giáo dục, công nghệ giáo dục (IECEE 2026) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Quan trọng là thái độ đối với công việc

Buổi Tọa đàm do bà Võ Hồng Hạnh, Giám đốc Ban Quan hệ Đối tác và Hợp tác Doanh nghiệp, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) điều phối và các khách mời: TS. Nguyễn Thị Thu Anh, Thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực; Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành; TS. Lê Quốc Vinh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Tập đoàn Truyền thông Lê (Le Group); bà Ngô Thị Ngọc Lan, Giám đốc Điều hành, Navigos Search.

Một trong những nhận định phổ biến của các nhà quản lý và doanh nghiệp là nhân sự trẻ “chưa biết quản lý thời gian” hoặc “chưa biết giải quyết vấn đề”, những hạn chế này thường được thể hiện qua những hành vi hoặc tình huống cụ thể nào trong công việc. Khoảng cách này chủ yếu đến từ việc sinh viên chưa được trang bị đầy đủ, chưa có đủ trải nghiệm thực tế, hay chưa biết cách vận dụng và thể hiện năng lực trong môi trường làm việc.

Theo bà Ngô Thị Ngọc Lan, Giám đốc Điều hành Navigos Search (nhà cung cấp dịch vụ tư vấn tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao hàng đầu tại Việt Nam, thuộc sở hữu của Navigos Group và là thành viên của tập đoàn quốc tế En-Japan), thông thường khi tuyển dụng, các doanh nghiệp cần những người đã có kỹ năng, đã có kinh nghiệm. Thế nhưng mà đối với các bạn trẻ thì doanh nghiệp kỳ vọng lại hoàn toàn khác hẳn.

Doanh nghiệp không đòi hỏi về yếu tố chuyên môn hoặc kinh nghiệm cao. Tất nhiên bạn có kinh nghiệm thì nó tốt hơn rất là nhiều nhưng yếu tố về mặt chuyên môn hoặc kinh nghiệm thì nằm ở trong yếu tố gần như thấp nhất, cái mà doanh nghiệp kỳ vọng nhất ở các bạn trẻ là thái độ, thứ 2 là doanh nghiệp rất kỳ vọng ở các bạn trẻ là khả năng bền bỉ, bà Ngô Thị Ngọc Lan cho biết.

Quảng cảnh toạ đàm.

Với kinh nghiệm một người tuyển dụng nhân lực, TS. Lê Quốc Vinh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Tập đoàn Truyền thông Lê (Le Group) cho biết, tôi nhận thấy một có một thay đổi khá là rõ ràng là thái độ của người tham gia tuyển dụng là rất khác biệt.

Theo TS. Lê Quốc Vinh, trên thực tế là những người trẻ mà chúng tôi tuyển dụng thì phải đến 15–20%, là từ những sinh viên thực tập của của chính công ty chúng tôi và cũng từ nhiều nhiều trường đại học, chúng tôi nghĩ rằng kiến thức chuyên môn rất quan trong, nhưng cách thức hòa nhập và hiểu cái cung cách làm việc, những giá trị văn hoá của công ty là những cái yếu tố rất là then chốt.

Mối quan hệ tương tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp

Ở góc nhìn của một người làm giáo dục, tư vấn về chính sách về chiến lược giáo dục, TS. Nguyễn Thị Thu Anh, Thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực nhận định, đúng là học sinh người lao động trẻ bây giờ nhạy cảm, dễ tổn thương, xong rồi thì cũng dễ rời đi. Đúng là chúng ta phải quan tâm đến câu chuyện này.

Các diễn giả tham dự toạ đàm "Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0".

Các chuyên gia giáo dục, các nhà trường cần phải làm gì để học sinh, sinh viên vượt qua thời điểm khó khăn của buổi đầu tuyển dụng tại doanh nghiệp?

Làm thế nào để có thể tổ chức hiệu quả nhất và phát hiện được ra những học sinh đang khó khăn để thúc đẩy để động tạo động lực để các em nỗ lực và làm cho tất cả các học sinh trong lớp đều có sự tiến bộ.

Theo bà Võ Hồng Hạnh, vấn đề đặt ra làm thế nào để có thể thu hẹp khoảng cách giữa nhà tuyển dụng và người lao động trẻ. 59% doanh nghiệp đang hợp tác với các trường đại học thông qua thực tập và 43% là tham gia vào tuyển dụng trực tiếp, nhưng chỉ có 15% là góp ý cho chương trình đào tạo và chỉ có 10% đồng hành cùng với các dự án cuối.

Theo TS. Nguyễn Thị Thu Anh, chương trình giáo dục phổ thông 2018 là chương trình phát triển năng lực phẩm chất của học sinh, thế nhưng phẩm chất năng lực chỉ có thể phát triển khi mà học sinh phải được gắn cái kiến thức học và thực tiễn. Đối với các trường đại học, câu chuyện đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn cũng là tất yếu.

Tôi nghĩ rằng, khi xây dựng cơ chế phối hợp giữa các doanh nghiệp với lại các trường thì luôn cần phải cả hai phía, tức là về phía nhà trường thì chủ động để kết nối và thậm chí là huy động các doanh nghiệp để làm sao cùng tham gia vào quá trình dạy học và chính doanh nghiệp là người đưa ra yêu cầu về đầu ra. Như vậy sẽ tạo thành một sự kết nối rất là tốt giữa Cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp, TS. Nguyễn Thị Thu Anh chia sẻ.