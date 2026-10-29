Đào tạo nông dân chuyên nghiệp

Nông dân thế hệ mới

Trở về từ chuyến tập huấn do Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức một thời gian, anh Võ Thành Đạt, Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Mỹ Lộc Thượng (xã Lệ Thủy), vẫn còn rất hào hứng khi nhắc đến. Lớp tập huấn về “Nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới” được Liên minh HTX tỉnh triển khai nhằm trang bị kiến thức về chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng KHCN, chuyển đổi số và nâng cao vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới.

Đây cũng là cơ hội để các học viên trao đổi kinh nghiệm, học tập các mô hình hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể và phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững tại địa phương.

“Nhìn cách thức các HTX bạn vận hành, tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và cách làm hay. Trước hết chính là sự liên kết chặt chẽ, phối hợp đồng bộ giữa doanh nghiệp và HTX trong việc cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, đầu ra sản phẩm... Cách thức vận hành một HTX nông sản hữu cơ có nhiều khác biệt so với một HTX nông nghiệp truyền thống cũng mang lại những bài học, kinh nghiệm hữu ích. Tôi đã từng tham gia nhiều lớp, nhưng lớp tập huấn lần này rất bổ ích nhờ được tiếp cận thực tế và cầm tay chỉ việc.

Không chỉ riêng tôi, nhiều thành viên HTX khác cũng rất mong muốn sẽ tiếp tục có các lớp tập huấn chất lượng như thế này để nâng cao năng lực triển khai nông nghiệp xanh ngay tại chính địa phương mình”, anh Võ Thành Đạt chia sẻ.

Phát triển nhân lực nông nghiệp xanh luôn cần những giải pháp dài hơi và bền vững từ chính địa phương và doanh nghiệp - Ảnh: Liên minh HTX tỉnh

Theo Liên minh HTX tỉnh, trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã phối hợp tổ chức 1 lớp đào tạo nghề, 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh kết hợp tham quan, học tập mô hình thực tế; đồng thời, chủ trì tổ chức và phối hợp tổ chức các hội nghị liên quan cho hơn 987 lượt cán bộ, thành viên trong HTX. Trong số 10 lớp tập huấn, có 4 lớp về tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với biến đổi khí hậu, nông nghiệp tuần hoàn và 2 lớp về nông thôn mới.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đinh Thị Quỳnh Hoa cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp xanh. Trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản trị, điều hành cho đội ngũ cán bộ HTX; cập nhật kiến thức về sản xuất an toàn, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển giao KHCN, chuyển đổi số; tăng cường liên kết với các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo để tổ chức tập huấn gắn với thực tiễn sản xuất, nhân rộng các mô hình HTX nông nghiệp xanh, hiệu quả. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tích cực tư vấn, hỗ trợ các HTX tiếp cận chính sách, nguồn lực và thị trường, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, người lao động có kiến thức, kỹ năng và tư duy sản xuất xanh.

Cung ứng nhân lực đạt chuẩn chất lượng

Từ năm 2018, Trường cao đẳng Kỹ thuật-Công nông nghiệp Quảng Trị đã mở chuyên ngành nông nghiệp công nghệ cao (CNC) hệ trung cấp thuộc Khoa Nông-Lâm. Đến tháng 4/2026, nhà trường tiếp tục mở thêm hệ cao đẳng đối với chuyên ngành này. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Trưởng khoa Nông-Lâm chia sẻ, mỗi năm, nhà trường tuyển sinh từ 50-60 học sinh đối với chuyên ngành này. Tín hiệu vui là ngay sau khi tốt nghiệp, hơn 80% học sinh tìm được việc làm, nhiều em trúng tuyển vào các tập đoàn lớn liên quan đến nông nghiệp CNC.

Kết quả này có được là nhờ nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình giảng dạy. Hơn 70% thời gian học được dành cho việc thực hành của học sinh ngay tại các doanh nghiệp, hợp tác xã chuyên về nông nghiệp CNC. Đội ngũ giảng viên của khoa cũng được nâng cao chất lượng với 3 tiến sĩ, còn lại đều là thạc sĩ. Năm 2025, mô hình thiết bị ứng dụng IoT trong nhà màng của nhà trường đã xuất sắc đoạt giải nhất tại hội thi thiết bị đào tạo tự làm lần thứ I do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Tại Trường cao đẳng Kỹ thuật-Công nông nghiệp Quảng Trị, nông nghiệp công nghệ cao là chuyên ngành giành được nhiều sự quan tâm - Ảnh: M.N

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật Công-nông nghiệp Quảng Trị Đào Hoài Linh chia sẻ, thời gian tới, bắt kịp xu hướng phát triển nông nghiệp xanh, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo ngành nông nghiệp CNC, đặc biệt tập trung mở các lớp chất lượng cao cho các chuyên ngành liên quan. Nhà trường cũng sẽ nỗ lực nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhà giáo, nhất là về chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn.

Bên cạnh đầu tư trang thiết bị dạy học, thực hành về nông nghiệp CNC, nhà trường tăng cường mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, HTX, đơn vị sản xuất trong quá trình đào tạo, đẩy mạnh thực hành tại chỗ và tạo việc làm sau khi kết thúc khóa học...

Theo tiến sĩ Trần Tự Lực, Quảng Trị cần tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp. Cần dự báo nhu cầu nhân lực theo vùng sinh thái, ngành hàng để đặt hàng đào tạo phù hợp; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ xanh và huy động nguồn lực hỗ trợ lao động nông thôn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và ven biển. Hiệu quả đào tạo cần được đánh giá bằng khả năng ứng dụng vào sản xuất, mức tăng thu nhập của người dân và giá trị gia tăng của nông sản.

Tầm nhìn cho tương lai

Tiến sĩ Trần Tự Lực, Phó Giám đốc Phân hiệu Trường đại học Tài chính-Marketing TP. Huế nhận định, phát triển nguồn nhân lực không chỉ là điều kiện hỗ trợ mà còn là động lực then chốt để Quảng Trị chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Theo ông, trước hết, tỉnh cần đổi mới đào tạo nghề, phát triển nông dân chuyên nghiệp và nông dân số. Cần chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng về nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời, phổ cập kỹ năng số, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử. Ngoài ra, công tác đào tạo cần gắn với mùa vụ, vùng nguyên liệu và mô hình thực tiễn, kết hợp cơ chế thu hút lao động trẻ tham gia khởi nghiệp xanh.

Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị nông sản cũng đóng vai trò quan trọng. Tỉnh cần tập trung bồi dưỡng nhân lực HTX và doanh nghiệp về quản trị kinh doanh, kiểm soát chất lượng, liên kết sản xuất, chuyển đổi số, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. Doanh nghiệp cần tham gia trực tiếp vào đào tạo, đặt hàng và sử dụng lao động theo nhu cầu thực tế, góp phần khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết.