Thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng

Thực tế thị trường lao động cho thấy, không ít sinh viên sau khi tốt nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp trở ngại khi tuyển dụng nhân sự đáp ứng được yêu cầu công việc. Điều này phần nào phản ánh khoảng cách giữa kiến thức được trang bị trong quá trình học tập và năng lực thực tế mà thị trường lao động đòi hỏi.

Sinh viên tài chính – ngân hàng chủ động tích lũy kinh nghiệm từ giảng đường. Ảnh minh họa: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi

Đáng chú ý, nếu chỉ bắt đầu tìm hiểu thị trường lao động và yêu cầu tuyển dụng vào năm cuối đại học, sinh viên có thể gặp khó khăn khi phải bổ sung nhiều kỹ năng trong thời gian ngắn. Vì vậy, việc định hướng nghề nghiệp, tìm hiểu doanh nghiệp và tích lũy kinh nghiệm cần được thực hiện sớm hơn, song hành với quá trình học tập.

Các ngành nghề hiện đang liên tục thay đổi dưới tác động của công nghệ và sự chuyển dịch của nền kinh tế, khả năng thích ứng, học hỏi và giải quyết vấn đề ngày càng trở nên quan trọng. Sinh viên không chỉ cần nắm vững kiến thức chuyên ngành mà còn phải hiểu những kiến thức đó được ứng dụng như thế nào trong thực tiễn.

Để đáp ứng yêu cầu này, hoạt động đào tạo cần tăng cường sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Bên cạnh các chương trình thực tập, sinh viên có thể được tiếp cận môi trường làm việc thông qua hội thảo chuyên môn, các cuộc thi học thuật, dự án thực tế và hoạt động giao lưu với doanh nhân, chuyên gia trong ngành.

Tuy nhiên, hiệu quả của những hoạt động này không chỉ nằm ở số lượng chương trình được tổ chức mà còn phụ thuộc vào mức độ tham gia thực chất của sinh viên. Các hoạt động trải nghiệm cần tạo điều kiện để người học được tiếp cận quy trình chuyên môn, tham gia giải quyết những nhiệm vụ cụ thể và hiểu rõ hơn yêu cầu của từng vị trí công việc.

Bên cạnh đó, hoạt động cố vấn nghề nghiệp từ chuyên gia và những người có kinh nghiệm thực tế cũng có thể hỗ trợ sinh viên nhận diện năng lực, xác định định hướng phát triển và chuẩn bị tốt hơn trước khi gia nhập thị trường lao động.

Tích lũy kinh nghiệm từ những năm đầu đại học

Việc chủ động tham gia các hoạt động kinh doanh, làm việc bán thời gian hoặc thực tập từ sớm đang mở ra cơ hội để một bộ phận sinh viên tiếp cận môi trường nghề nghiệp ngay trong quá trình học tập.

Trường hợp của Vũ Tiến Đạt, sinh viên năm nhất K26 ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, là một ví dụ. Ngay từ năm đầu đại học, Đạt đã tham gia hoạt động kinh doanh thông qua việc sáng lập và trực tiếp vận hành cửa hàng guitar Old Street. Sinh viên này cũng từng làm việc bán thời gian tại MGI Investment, tham gia các chương trình kết nối doanh nghiệp, giao lưu với doanh nhân và các cuộc thi học thuật. Trong đó, Đạt cùng đồng đội giành giải Á quân cuộc thi Kinh tế trưởng tương lai 2026.

Gần đây, sau quá trình phỏng vấn trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đạt trúng tuyển vị trí Tập sự – Trợ lý Hội đồng quản trị tại Indel Corp và hiện làm việc tại doanh nghiệp.

Việc tiếp cận môi trường doanh nghiệp từ năm đầu đại học tạo điều kiện để sinh viên này tìm hiểu hoạt động quản trị, cách thức tổ chức công việc và quy trình vận hành thực tế. Những kinh nghiệm từ hoạt động kinh doanh cá nhân, công việc bán thời gian và các cuộc thi học thuật cũng là cơ sở để người học từng bước phát triển kỹ năng bên cạnh kiến thức chuyên ngành.

Dù vậy, việc sớm có được vị trí tại doanh nghiệp không đồng nghĩa với việc sinh viên đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghề nghiệp. Quá trình làm việc thực tế vẫn đòi hỏi khả năng thích ứng, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và sự chủ động học hỏi để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từ trường hợp này có thể thấy, cơ hội tiếp cận môi trường làm việc không nhất thiết chỉ xuất hiện trong giai đoạn thực tập cuối khóa hoặc sau khi tốt nghiệp. Sinh viên có thể bắt đầu tích lũy kinh nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau, từ hoạt động kinh doanh nhỏ, công việc bán thời gian đến tham gia dự án và các chương trình học thuật có sự đồng hành của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc lựa chọn hoạt động trải nghiệm cũng cần phù hợp với năng lực, điều kiện và định hướng nghề nghiệp của từng người. Tham gia làm việc sớm có thể mang lại kinh nghiệm, nhưng vẫn cần bảo đảm sự cân đối với chương trình học và mục tiêu tích lũy kiến thức chuyên môn.

Tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp

Từ yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động, việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học không chỉ đặt ra ở nội dung chương trình mà còn ở phương thức tổ chức giảng dạy, thực hành và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Tại Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, các hoạt động kết nối với doanh nghiệp, ngân hàng, giao lưu cùng chuyên gia, doanh nhân, tham gia hội thảo và cuộc thi học thuật được triển khai nhằm tăng cơ hội tiếp cận thực tiễn cho sinh viên.

Đây cũng là một trong những hướng tiếp cận được đặt ra đối với đào tạo đại học hiện nay, khi doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò là đơn vị tiếp nhận thực tập hoặc tuyển dụng mà còn có thể tham gia vào quá trình phát triển năng lực nghề nghiệp của người học.

Thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn chuyên môn, giao nhiệm vụ thực tế hoặc tham gia hoạt động cố vấn, doanh nghiệp có thể giúp sinh viên hiểu rõ hơn yêu cầu công việc và những kỹ năng cần chuẩn bị. Ngược lại, sự tham gia của doanh nghiệp cũng tạo thêm cơ sở để các cơ sở đào tạo cập nhật nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đối với lĩnh vực tài chính – ngân hàng, yêu cầu gắn đào tạo với thực tiễn càng đáng chú ý khi hoạt động chuyên môn không chỉ đòi hỏi kiến thức về tài chính, tín dụng, kế toán hay quản trị mà còn liên quan đến phân tích dữ liệu, ứng dụng công nghệ, quản lý rủi ro và khả năng xử lý các tình huống nghiệp vụ.

Việc tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp có thể giúp sinh viên hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa kiến thức được học và yêu cầu triển khai trong công việc. Đây cũng là cơ hội để người học nhận diện những kỹ năng còn thiếu, từ đó chủ động bổ sung trước khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, để hoạt động kết nối mang lại hiệu quả, cần có sự phối hợp thường xuyên giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, với nội dung trải nghiệm gắn với chuyên ngành, năng lực và mục tiêu học tập của sinh viên. Những chương trình chỉ dừng ở tham quan, giao lưu hoặc giới thiệu cơ hội việc làm khó có thể thay thế quá trình thực hành và rèn luyện kỹ năng một cách hệ thống.

Cùng với vai trò của nhà trường và doanh nghiệp, bản thân sinh viên vẫn là yếu tố quyết định hiệu quả của quá trình chuẩn bị nghề nghiệp. Khả năng tự học, tinh thần chủ động, ý thức kỷ luật và thái độ trách nhiệm là những yêu cầu không thể hình thành chỉ thông qua các chương trình kết nối.

Khi thị trường lao động ngày càng chú trọng năng lực thực tế, việc chuẩn bị nghề nghiệp cần được xem là một quá trình liên tục trong suốt thời gian học đại học, thay vì chỉ tập trung ở giai đoạn trước khi tốt nghiệp.

Tấm bằng đại học vẫn là nền tảng quan trọng, nhưng khả năng vận dụng kiến thức, kinh nghiệm thực tế và năng lực thích ứng mới là những yếu tố góp phần quyết định khả năng đáp ứng công việc và triển vọng phát triển lâu dài của người lao động. Vì vậy, thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và doanh nghiệp không chỉ là nhiệm vụ của cơ sở đào tạo, mà còn đòi hỏi sự tham gia của doanh nghiệp và tính chủ động từ chính người học.