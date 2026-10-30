Đào tạo nhân lực ngành Công Thương gắn với nhu cầu thực tiễn

Đại diện Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ cho biết, đã nhận báo cáo của các bên liên quan vụ việc nam giáo viên tiếng Anh người nước ngoài có hành vi bạo lực với học sinh lớp 2 tại Trường TH-THCS-THPT Việt Hoa. Trong khi phía nhà trường cho biết, sẽ tạm dừng dạy tiếng Anh chương trình liên kết từ tháng 11 tới để rà soát, lấy ý kiến phụ huynh.