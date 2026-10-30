Đào tạo nhân lực ngành Công Thương gắn với nhu cầu thực tiễn
Chiều 29/10, tại Hà Nội, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2025 - 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng tham dự có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Công Thương Việt Nam, các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu cùng các đơn vị thuộc Bộ.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/dao-tao-nhan-luc-nganh-cong-thuong-gan-voi-nhu-cau-thuc-tien-479136.media