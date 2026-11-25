Du lịch cộng đồng đang mở thêm cơ hội sinh kế cho người dân Khánh Hòa, từ những làng biển đến vùng đồng bào dân tộc Chăm, Raglai... Tuy nhiên, nhiều lao động vẫn chủ yếu làm theo kinh nghiệm, thiếu kỹ năng và nghiệp vụ phục vụ khách. Đào tạo đúng nhu cầu, phát huy nguồn lực tại chỗ là yêu cầu đặt ra để loại hình du lịch này phát triển bền vững.

Đội mã la xã Phước Hà trình diễn trong một hoạt động văn hóa du lịch tại địa phương.

Vừa làm, vừa học

Ở làng du lịch Ninh Thủy, phường Đông Ninh Hòa, những con đường nhỏ, nếp nhà truyền thống, nhịp sống ngư dân cùng các món ăn mang hương vị biển đang trở thành nét hấp dẫn đối với du khách. Từ cuộc sống gắn bó với nghề biển, một số hộ dân bắt đầu tham gia kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú và tổ chức trải nghiệm. Thế nhưng, hành trang bước vào nghề du lịch của họ phần lớn vẫn là kinh nghiệm tự tích lũy. Chị Trần Thị Ngọc Duyên - hộ dân tham gia làm du lịch ở Tổ dân phố Ninh Thủy 1 chia sẻ: “Ban đầu thấy người ta làm, tôi cũng học hỏi, làm theo, có gì chưa biết thì hỏi thêm người có kinh nghiệm, vừa làm vừa học. Chúng tôi quen với nghề biển, cách đón tiếp, giới thiệu cho khách hay quảng bá dịch vụ chưa được học bài bản. Nếu được hướng dẫn thực tế, tôi cũng như các hộ khác sẽ tự tin hơn”.

Tại xã Bác Ái Tây, cảnh quan núi rừng cùng bản sắc văn hóa Raglai đang mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng. Những điểm trải nghiệm như: Raglai Home, Tagu Glamping bước đầu tạo điều kiện để người dân tham gia chế biến món ăn, biểu diễn văn nghệ, giới thiệu văn hóa và hỗ trợ các dịch vụ phục vụ khách. Cơm lam, gà nướng, rau rừng, tiếng mã la, đàn chapi hay nghề đan gùi vốn gần gũi trong đời sống đồng bào nay trở thành những trải nghiệm mang dấu ấn riêng.

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Bác Ái Tây cho biết: “Nhiều lao động tham gia phục vụ tại các homestay ở khu vực Phước Bình chủ yếu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, làm việc theo thời vụ. Khi có đoàn khách, chủ cơ sở thường huy động thêm người thân, hàng xóm hỗ trợ. Cách làm này phát huy được sự gắn kết cộng đồng nhưng cũng bộc lộ hạn chế về kỹ năng và tính chuyên nghiệp. Đặc biệt, từ người quen làm nương rẫy đến lao động phục vụ du lịch là quá trình đòi hỏi sự thay đổi về tác phong, kỹ năng giao tiếp, tổ chức dịch vụ và xử lý tình huống”.

Ở các làng Chăm phía nam tỉnh, nhu cầu nâng cao chất lượng nhân lực lại gắn với việc khai thác giá trị nghề truyền thống. Nghệ nhân làng gốm Bàu Trúc, làng dệt Mỹ Nghiệp có thể thành thạo nghề, am hiểu văn hóa dân tộc nhưng không phải ai cũng có kỹ năng thuyết minh, hướng dẫn trải nghiệm hay giới thiệu sản phẩm. Để nghề truyền thống trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, ngoài tay nghề, người dân cần được trang bị kiến thức về thị trường, giao tiếp và tổ chức hoạt động phục vụ du khách.

Thực tế cho thấy, điểm nghẽn của du lịch cộng đồng không chỉ nằm ở hạ tầng hay khả năng thu hút khách mà còn ở chất lượng nguồn nhân lực. Khi người dân chưa đủ kỹ năng, những lợi thế về cảnh quan, văn hóa và đời sống bản địa khó chuyển hóa thành sản phẩm có chất lượng, mang lại nguồn thu ổn định.

Đào tạo đúng nhu cầu, sát thực tiễn

Theo kết quả nghiên cứu của Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan và Tiến sĩ Dương Hiền Hạnh (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) ở phía nam Khánh Hòa cuối năm 2025 về đào tạo nhân lực du lịch cộng đồng, trong các phương án hỗ trợ được người dân lựa chọn, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ du lịch đứng đầu với 451 lượt, tiếp đến là hỗ trợ vốn với 395 lượt, quảng bá hình ảnh văn hóa 292 lượt và kết nối doanh nghiệp, tour tuyến 185 lượt. Kết quả cho thấy, bên cạnh nguồn vốn đầu tư, người dân đặc biệt quan tâm đến việc trang bị kiến thức, kỹ năng để chủ động tham gia hoạt động du lịch.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, điều kiện và khả năng tiếp cận của mỗi cộng đồng không giống nhau, vì vậy, đào tạo phải xuất phát từ công việc thực tế, tránh tổ chức những lớp tập huấn nặng lý thuyết, thiếu khả năng ứng dụng. Với vùng đồng bào Raglai, cần chú trọng nghiệp vụ lưu trú, chế biến và phục vụ ẩm thực, hướng dẫn trải nghiệm, giới thiệu văn hóa và bảo đảm an toàn cho du khách. Tại các làng Chăm, ưu tiên hướng dẫn nghệ nhân, hộ làm nghề cách tổ chức hoạt động trải nghiệm, thuyết minh, giới thiệu sản phẩm và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ hàng thủ công. Ở những làng biển như Vĩnh Hy, nội dung tập huấn cần gắn với hoạt động đón khách, trải nghiệm nghề biển, phục vụ ẩm thực và bảo vệ môi trường. Đối tượng đào tạo không chỉ là chủ homestay hay người trực tiếp kinh doanh mà cần mở rộng đến những hộ chế biến món ăn, sản xuất hàng thủ công, biểu diễn văn nghệ, hướng dẫn trải nghiệm, bởi chất lượng du lịch cộng đồng được hình thành từ sự phối hợp của nhiều người, nhiều dịch vụ trong cùng điểm đến.

Chợ cá làng chài Ninh Thủy, phường Đông Ninh Hòa hiện là điểm đến thu hút du khách tham quan, trải nghiệm đời sống ngư dân.

Anh Lưu Trường Lâm - Giám đốc Hợp tác xã Tổng hợp Nông nghiệp và Du lịch Bầu Zôn (xã Phước Hữu) cho rằng: “Để nâng cao hiệu quả đào tạo, cần tăng thời lượng thực hành ngay tại điểm du lịch, từ cách đón đoàn khách, giới thiệu món ăn, hướng dẫn trải nghiệm đến quảng bá và tiếp nhận đặt dịch vụ qua điện thoại. Việc đào tạo cũng cần gắn với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và những mô hình hoạt động hiệu quả để người dân có điều kiện học hỏi, thực hành, tiếp cận thị trường. Đặc biệt, cần chú trọng đào tạo lao động trẻ, phát huy khả năng ứng dụng công nghệ, kết nối khách hàng, đồng thời kết hợp với tri thức văn hóa của nghệ nhân và người lớn tuổi".

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón hơn 22,5 triệu lượt khách, tăng 50,84% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch đạt hơn 72.239 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngành du lịch tăng trưởng, nâng cao chất lượng nhân lực tại các điểm du lịch cộng đồng càng trở nên cần thiết, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng cơ hội hưởng lợi cho người dân. Hiện nay, tỉnh đang hoàn thiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030 và dự thảo chính sách hỗ trợ phát triển loại hình du lịch này; đồng thời tham mưu xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ trong giai đoạn tới. Đây là cơ sở để các địa phương chủ động xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, gắn nâng cao kỹ năng nghề với phát triển sản phẩm và tạo sinh kế. Tuy nhiên, hiệu quả đào tạo cần được đánh giá bằng khả năng áp dụng kiến thức vào công việc, chất lượng dịch vụ và thu nhập của người dân, thay vì chỉ tính số lớp tập huấn hay số học viên tham gia. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, cần phát huy vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã và những người làm du lịch có kinh nghiệm trong hướng dẫn, kết nối thị trường.