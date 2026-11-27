Đối với Việt Nam, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 xác định phát triển nhân lực trình độ cao, nhân tài, đội ngũ nhà giáo và nhà khoa học là một đột phá chiến lược của giáo dục. Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg tiếp tục xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó bán dẫn, AI, lượng tử và năng lượng tiên tiến là những hướng có ý nghĩa đặc biệt đối với năng lực tự chủ quốc gia.

GS, TS Vũ Văn Yêm cho rằng, trong bối cảnh đó, vấn đề không còn là có cần mở rộng đào tạo hay không, mà là đào tạo như thế nào để hình thành được lực lượng có năng lực làm chủ công nghệ, tham gia R&D, thiết kế - chế tạo - tích hợp hệ thống và tạo ra sản phẩm công nghệ chiến lược. Với vai trò là một đại học kỹ thuật trọng điểm, Đại học Bách khoa Hà Nội nhìn nhận đổi mới đào tạo phải đồng thời giải quyết 4 vấn đề: Lựa chọn đúng năng lực cần đào tạo; tổ chức lại chương trình và trải nghiệm học tập; tạo hạ tầng và đội ngũ đủ mạnh; thiết kế cơ chế hợp tác Nhà nước - đại học, viện nghiên cứu - doanh nghiệp theo đầu ra công nghệ.

GS, TS Vũ Văn Yêm, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu.

Đề cập đến nhu cầu nhân lực đối với bốn lĩnh vực công nghệ chiến lược, GS, TS Vũ Văn Yêm cho biết, bán dẫn là lĩnh vực có mục tiêu nhân lực được lượng hóa rõ nhất. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên phục vụ công nghiệp bán dẫn, gồm ít nhất 15.000 kỹ sư thiết kế và 35.000 kỹ sư sản xuất, đóng gói, kiểm thử; đồng thời hình thành lực lượng 7.500 thạc sĩ và 500 tiến sĩ.

Tuy nhiên, 4 thách thức hiện hữu của hệ thống là: Thiếu giảng viên, nghiên cứu viên và chuyên gia giỏi về các công nghệ chiến lược; phòng thí nghiệm, hạ tầng tính toán và dữ liệu còn phân tán; chương trình và giáo trình phải cập nhật nhanh hơn tốc độ thay đổi công nghệ; khoảng cách cung - cầu khi doanh nghiệp cần nhân lực có kinh nghiệm dự án nhưng sinh viên tốt nghiệp vẫn cần thời gian đào tạo bổ sung. Đặc biệt, quy mô đào tạo sau đại học còn thấp so với yêu cầu phát triển lực lượng nghiên cứu thường trực - yếu tố bắt buộc để làm chủ công nghệ lõi.

Từ những phân tích trên, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội đề xuất một số giải pháp đột phá đổi mới đào tạo nguồn nhân lực cho các công nghệ chiến lược. Đó là, chuyển từ “đào tạo ngành” sang “đào tạo năng lực công nghệ chiến lược”. Thay vì chỉ đặt câu hỏi cần bao nhiêu kỹ sư AI hay bao nhiêu kỹ sư bán dẫn, cần xác định Việt Nam muốn làm chủ công nghệ nào, ở công đoạn nào, và mỗi công đoạn cần tổ hợp năng lực con người nào. Cùng với đó, chuẩn đầu ra phải được mô tả bằng năng lực thiết kế, mô phỏng, chế tạo, kiểm thử, tích hợp, vận hành, R&D và đổi mới sáng tạo; chương trình được cập nhật theo lộ trình công nghệ và nhu cầu từng chuỗi giá trị.

Đồng thời, cần xây dựng “hệ thống đào tạo kép” đại học - doanh nghiệp. Mô hình cần chuyển từ “học 4 năm rồi doanh nghiệp đào tạo tiếp” sang “đại học + doanh nghiệp + phòng thí nghiệm + dự án thực tế”. Doanh nghiệp tham gia từ xác định chuẩn đầu ra, xây dựng học phần, cung cấp bài toán, kỹ sư hướng dẫn, học bổng, thiết bị, thực tập đến tuyển dụng.

Bên cạnh đó, theo GS, TS Vũ Văn Yêm, cần xây dựng Chương trình quốc gia về nhân tài công nghệ chiến lược. Có thể nghiên cứu cơ chế tuyển chọn hằng năm khoảng 1.000 - 2.000 sinh viên xuất sắc, 200 - 500 nghiên cứu sinh và 100 - 200 chuyên gia trẻ, tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên; gắn với doanh nghiệp công nghệ lớn và mạng lưới chuyên gia Việt Nam toàn cầu. Người tham gia cần được bảo đảm học bổng cạnh tranh cũng như cơ hội tham gia dự án quốc gia, thực tập doanh nghiệp, lộ trình sau đại học, cơ chế tuyển dụng đặc biệt và quyền sở hữu trí tuệ rõ ràng...