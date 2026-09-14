Đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế các ngành mũi nhọn về các lĩnh vực khoa học công nghệ
Ngày 14/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khảo sát thực trạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế đối với các ngành mũi nhọn khoa học công nghệ, quản trị thông minh, khoa học cơ bản và các lĩnh vực ưu tiên mới nổi.
Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/dao-tao-nhan-luc-chat-luong-cao-theo-chuan-quoc-te-cac-nganh-mui-nhon-ve-cac-linh-vuc-khoa-hoc-cong-nghe-179260914191303937.htm