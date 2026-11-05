Tọa đàm góp ý dự thảo Chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Tại tọa đàm, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT Đặng Văn Huấn thông tin, dự thảo đề xuất đến năm 2030 đào tạo khoảng 50.000 người học và đến năm 2035 khoảng 100.000 người học trong các chương trình được lựa chọn tham gia. Quy mô này bao gồm trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, trong đó đào tạo sau đại học được tính trong tổng chỉ tiêu của từng nhóm lĩnh vực.

4 nhóm lĩnh vực được xác định gồm: công nghệ số, điện tử, bán dẫn, robot và tự động hóa; công nghệ sinh học, môi trường, năng lượng và vật liệu tiên tiến; khoa học cơ bản, công nghệ lượng tử và các lĩnh vực phục vụ phát triển không gian, biển, hạ tầng chiến lược; quản trị thông minh.

Dự thảo đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 60% số chương trình tham gia đáp ứng Khung tiêu chí quốc gia và được các tổ chức kiểm định quốc tế uy tín công nhận; đến năm 2035, tỉ lệ này đạt ít nhất 80%. Phát triển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được chú trọng nhằm hình thành nhân lực có chuyên môn sâu, năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ tiên tiến.

Một nội dung quan trọng của dự thảo là Khung tiêu chí quốc gia gồm 13 nhóm tiêu chí, xác định 5 mức đáp ứng từ M0 đến M4. “Việc đánh giá phải dựa trên kết quả thực chất và minh chứng có thể kiểm chứng, làm rõ người học đạt chuẩn đầu ra đến mức nào, được đánh giá bằng phương pháp gì và có dữ liệu theo dõi qua các khóa đào tạo”, ông Đặng Văn Huấn cho biết.

Về nguồn lực, dự thảo xác định huy động tổng hợp ngân sách nhà nước, nguồn lực của cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Nguồn lực nhà nước tập trung hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm; gắn mục tiêu phát triển chương trình với điều kiện thực hiện, sản phẩm và kết quả cụ thể, tránh đầu tư dàn trải.

Các ý kiến tại tọa đàm cơ bản thống nhất với sự cần thiết xây dựng Chương trình, đánh giá cao định hướng đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, phát triển có trọng tâm, trọng điểm và lấy năng lực thực chất của người học làm thước đo chất lượng.

Các đại biểu cũng quan tâm đến việc phát hiện, bồi dưỡng người học có năng lực nổi trội, phát triển đội ngũ nhân lực có khả năng nghiên cứu chuyên sâu, kiến tạo tri thức mới và giải quyết các vấn đề phức hợp. Đây là nền tảng để nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và phát triển nguồn nhân lực bền vững...