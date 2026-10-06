Đào tạo nhân lực chất lượng cao, nền tảng cho phát triển điện hạt nhân

Đào tạo nhân lực điện hạt nhân phải gắn với văn hóa an toàn

Ngày 6/10/2026, tại Hội trường B1, Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam”, với sự tham gia của đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu cùng các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực điện hạt nhân và các lĩnh vực liên quan.

Hội thảo tập trung trao đổi, cập nhật các chủ trương, định hướng phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam; xu hướng phát triển công nghệ điện hạt nhân và kinh nghiệm quốc tế trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ lĩnh vực điện hạt nhân.

Tham dự Hội thảo, về phía các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và viện nghiên cứu có GS.TS. Tạ Ngọc Đôn, chuyên viên cao cấp Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Phan Thị Hồng Hạnh, Phó trưởng Ban Tổ chức nhân sự, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; bà Lê Thị Lam Trà, Phó trưởng Ban Quản trị nguồn nhân lực, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và nhiều chuyên gia đến từ các trường đại học.

Về phía Trường Đại học Điện lực có PGS.TS. Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực; PGS.TS. Vũ Đình Ngọ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực; PGS.TS. Nguyễn Lê Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị thuộc trường và các cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Năng lượng và Phát triển bền vững.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cho biết, đào tạo nhân lực phục vụ điện hạt nhân có tính liên ngành sâu sắc. Bên cạnh chuyên môn về kỹ thuật hạt nhân, cần quan tâm đến các lĩnh vực kỹ thuật điện, điều khiển và tự động hóa, cơ khí, vật liệu, xây dựng, công nghệ thông tin và quản lý. Mỗi lĩnh vực đều phải được kết nối với những yêu cầu đặc thù của công trình và hoạt động hạt nhân.

PGS.TS. Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực.

Theo PGS.TS. Đinh Văn Châu, trong quá trình đào tạo, văn hóa an toàn cần được hình thành ngay từ giảng đường, phòng thí nghiệm và từng bài thực hành. Người học phải được rèn luyện tính chính xác, tinh thần kiểm chứng, thái độ trung thực khi báo cáo và ý thức chịu trách nhiệm về công việc của mình. Đây là yêu cầu xuyên suốt đối với cả nội dung đào tạo, cách tổ chức học tập và phương pháp đánh giá. Với tinh thần đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đề nghị Hội thảo tập trung trao đổi vào ba vấn đề.

Thứ nhất, làm rõ nhu cầu nhân lực theo nhóm vị trí việc làm và theo lộ trình của các dự án. Trường Đại học Điện lực mong nhận được ý kiến từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động về yêu cầu năng lực, cơ cấu chuyên môn và thời điểm cần nhân lực. Thông tin này sẽ giúp các trường xác định đúng quy mô, nội dung đào tạo và thứ tự ưu tiên đầu tư.

Thứ hai, xác định những nội dung cần đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo. Chương trình cần bảo đảm nền tảng khoa học và kỹ thuật vững chắc, đồng thời tăng cường thực hành, mô phỏng, ngoại ngữ chuyên ngành và kỹ năng làm việc trong môi trường có yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn. Cần làm rõ phần năng lực được hình thành ở trường đại học và phần phải tiếp tục đào tạo, đánh giá tại đơn vị sử dụng lao động.

Thứ ba, đề xuất cơ chế hợp tác có thể triển khai sau Hội thảo. Cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cần cùng tham gia xây dựng chương trình, phát triển đội ngũ giảng viên, hướng dẫn thực hành, thực tập và tổ chức nghiên cứu. Mỗi đề xuất nên xác định được đầu mối, nội dung công việc và kết quả dự kiến để các bên tiếp tục trao đổi, thống nhất.

Kết nối đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực

Đối với Trường Đại học Điện lực, Hội thảo là dịp để rà soát năng lực hiện có, nhận diện những điều kiện cần bổ sung và lựa chọn hướng phát triển phù hợp. Nhà trường mong muốn tăng cường đào tạo gắn với nghiên cứu, từng bước phát triển năng lực tiếp nhận, làm chủ công nghệ trong những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và điều kiện của Trường.

PGS.TS. Đinh Văn Châu cho biết, Trường Đại học Điện lực đặc biệt coi trọng sự đồng hành của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và chuyên gia trong nước, quốc tế. Sự hợp tác cần giúp giảng viên tiếp cận thực tiễn công nghệ, giúp người học hiểu rõ yêu cầu nghề nghiệp và giúp các chương trình đào tạo được cập nhật bằng những vấn đề thực tế.

Một trong những nội dung được đặt ra tại Hội thảo là tăng cường kết nối hợp tác giữa nhà trường với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân.

Cùng với đó, các đại biểu sẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các định hướng xây dựng, rà soát và cập nhật chương trình đào tạo, học phần, chuyên đề và nội dung bồi dưỡng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp của nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam.

Nội dung Hội thảo được triển khai qua hai phiên, tập trung vào thực trạng đào tạo, nhu cầu nhân lực, chính sách và hợp tác phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân. Với sự tham gia của đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu cùng các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực điện hạt nhân và các lĩnh vực liên quan, Hội thảo hướng tới trở thành diễn đàn học thuật có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo và thực tiễn.

Mang triết lý “giáo dục toàn diện - vững nền tảng - bền tương lai”, Trường Đại học Điện lực định hướng phát triển theo mô hình đại học ứng dụng, thực hiện tự chủ toàn diện và từng bước hội nhập sâu rộng với nền giáo dục quốc tế.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Điện lực ngày càng gắn với thực tiễn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ và Bộ Công Thương.