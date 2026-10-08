Đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu doanh nghiệp

Ông Kanat Tumysh, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam.

Chiều 8/10, Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III năm 2026 (CEF III) với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao” diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức quốc tế.

Diễn đàn do UBND thành phố Hà Nội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) là đầu mối tổ chức, điều phối cùng mạng lưới 18 đơn vị đồng chủ trì.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME, cho rằng nguồn nhân lực chất lượng cao cần được đánh giá từ năng lực tạo ra giá trị cụ thể cho doanh nghiệp.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISM.

Theo ông, nhân lực hiện nay không chỉ cần đáp ứng yêu cầu về bằng cấp, chức danh mà còn phải có năng lực thực thi trong các lĩnh vực như quản trị, tài chính, công nghệ số, AI, dữ liệu, tự động hóa, thương mại điện tử, xuất khẩu, logistics và kỹ thuật sản xuất.

“Điều quan trọng là năng lực thực thi”, ông Mạc Quốc Anh nhấn mạnh, đồng thời cho rằng từng nhóm nhân lực cần được nhìn từ khả năng tạo ra năng suất, giá trị gia tăng và đóng góp vào tăng trưởng doanh nghiệp.

Từ góc tiếp cận này, CEF III tập trung đặt vấn đề nhân lực trong mối liên hệ với công nghệ, vốn, thị trường và chuỗi giá trị. Đây cũng là bước tiếp nối hai kỳ diễn đàn trước, khi CEF I tập trung vào AI, thương mại điện tử và công cụ số; CEF II đề cập vốn, M&A, đầu tư, phát triển nhà cung ứng và nội địa hóa.

Một nội dung đáng chú ý tại CEF III là kết nối quốc tế. Theo Ban Tổ chức, đại diện ngoại giao của 15 quốc gia tham dự, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Hà Nội trong đào tạo nhân lực, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và thương mại.

Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam, ông Kanat Tumysh cho rằng công nghệ không tự tạo ra thịnh vượng nếu thiếu con người có tri thức, khả năng phán đoán và sức sáng tạo để đưa công nghệ vào thực tiễn.

Theo ông Kanat Tumysh, Kazakhstan đang tăng cường gắn giáo dục, nghiên cứu với nhu cầu của nền kinh tế, đồng thời chú trọng kỹ năng số và kỹ thuật chuyên sâu. Năm 2026, nước này thành lập Đại học Trí tuệ Nhân tạo tại thủ đô Astana và mong muốn mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu với Việt Nam.

Tại diễn đàn, Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF gồm 9 thành viên trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, quản trị, giáo dục, truyền thông và doanh nghiệp cũng được ra mắt.

Năm nhóm chuyên đề của CEF III tập trung vào tuyển dụng, đào tạo và năng suất; nhân lực công nghệ cao, AI, dữ liệu và tự động hóa; nhân lực quản trị, tài chính và M&A; nhân lực thị trường, thương mại điện tử, xuất khẩu và logistics; nhân lực kỹ thuật, sản xuất và liên kết chuỗi giá trị.