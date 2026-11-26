Sáng 26/11, tại Quảng Ninh, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn”.

Toàn cảnh tọa đàm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao sự chủ động của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí tổ chức chuỗi tọa đàm, tạo diễn đàn để lắng nghe, tập hợp ý kiến, kinh nghiệm và kiến nghị từ thực tiễn hoạt động báo chí tại các địa phương.

Theo ông Lợi, báo chí đang đứng trước những thay đổi sâu sắc chưa từng có. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin.

Cùng với đó, quá trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan báo chí đặt ra yêu cầu mới về năng lực chuyên môn, tư duy quản lý và khả năng thích ứng của đội ngũ người làm báo.

Trong bối cảnh này, công tác đào tạo, bồi dưỡng không chỉ dừng ở việc cập nhật kiến thức, kỹ năng mà cần hướng tới trang bị năng lực để người làm báo chủ động thích ứng.

“Công nghệ giúp nhà báo tác nghiệp nhanh hơn, chạm tới nguồn tin rộng hơn và sáng tạo đa nền tảng hơn. Nhưng công nghệ không thể có lòng trắc ẩn, sự cẩn trọng và càng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tư duy độc lập và trách nhiệm xã hội của người làm báo”, ông Lợi nhấn mạnh.

Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, người làm báo hiện nay phải vững nghiệp vụ, làm chủ công nghệ; nhạy bén với cái mới, kiên định với các nguyên tắc nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.

Để đáp ứng yêu cầu đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cần đi trước một bước, đồng hành với quá trình phát triển và chuyển đổi của báo chí. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà Hội Nhà báo Việt Nam xác định cần được đầu tư chiều sâu, thực hiện thường xuyên và bền bỉ.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận ba nhóm nội dung chính: Yêu cầu thực tiễn đối với nhân lực báo chí trong kỷ nguyên số và AI; đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ theo hướng thực chiến; cơ chế liên kết đào tạo giữa Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, các tòa soạn và tổ chức hội.

Trong đó, nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn được quan tâm như khoảng cách kỹ năng số giữa các nhóm phóng viên, biên tập viên; khả năng ứng dụng AI, tự động hóa, báo chí dữ liệu; quản trị rủi ro trên không gian mạng và bảo đảm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong môi trường truyền thông số.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là xây dựng chương trình bồi dưỡng ngắn hạn theo hướng linh hoạt, chuyên sâu, phù hợp với từng nhóm kỹ năng và nhu cầu thực tế của các cơ quan báo chí.

Nội dung đào tạo cần tích hợp các công cụ số, ứng dụng AI vào chương trình giảng dạy, đồng thời tăng cường phương pháp đào tạo thực chiến, gắn lý thuyết với thao tác nghiệp vụ và yêu cầu công việc tại tòa soạn.

Không chỉ chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng trong quá trình học tập, các đại biểu cũng đặt vấn đề nâng cao hiệu quả ứng dụng sau đào tạo.

Chương trình bồi dưỡng cần hướng tới khả năng vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động tác nghiệp hằng ngày, góp phần cải thiện chất lượng sản phẩm báo chí và hiệu quả công việc.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong thiết kế chương trình đào tạo theo từng vị trí việc làm, loại hình báo chí và trình độ ứng dụng công nghệ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Theo ông Lợi, mỗi cơ quan báo chí cần coi phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm; mỗi nhà báo cần có ý thức học tập suốt đời, chủ động đổi mới và không ngừng hoàn thiện bản thân trước những yêu cầu ngày càng cao của nghề nghiệp.

Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện để Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đổi mới chương trình theo hướng thực chiến, chuyên sâu, phù hợp với từng loại hình báo chí và vị trí công việc.

Đồng thời, tăng cường kết nối giữa trung tâm với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo địa phương và đội ngũ chuyên gia nhằm huy động nguồn lực, kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Trong bối cảnh công nghệ truyền thông phát triển nhanh chóng, việc đổi mới đào tạo, bồi dưỡng không chỉ nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng công cụ mới mà còn góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo có tư duy độc lập, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng và trách nhiệm xã hội cao.

Đây là nền tảng quan trọng để báo chí Việt Nam thích ứng với môi trường truyền thông số, phát huy vai trò định hướng thông tin và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.