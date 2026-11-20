Phát biểu tại tọa đàm, Nhà báo – Ths Đỗ Quyết Thắng, Trưởng Phòng Thư ký – Biên tập, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cho biết, hiện nay, các cơ quan báo chí TPHCM tuyển dụng nhân sự tập trung vào 4 nhóm năng lực cốt lõi: tác nghiệp đa nền tảng và báo chí dữ liệu; làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI); kiến thức chuyên sâu, chính luận sắc bén; kinh tế báo chí và tổ chức sự kiện truyền thông.

Nhà báo – Ths Đỗ Quyết Thắng phát biểu trong buổi tọa đàm. Ảnh: VĂN MINH

Qua góc nhìn kinh nghiệm thực tiễn, Nhà báo – Ths Đỗ Quyết Thắng cho rằng, công tác đào tạo báo chí hiện nay vẫn còn có độ trễ nhất định so với tốc độ tái cấu trúc của các cơ quan báo chí. Trong đó, công tác đào tạo báo chí gặp thách thức lớn trong việc cung ứng nhân lực hội tụ đủ ba trụ cột: bản lĩnh chính trị – tư duy chuyên sâu – năng lực làm chủ công nghệ số.

Vì vậy, công tác đào tạo cần tập trung vào sự gắn kết thực chất giữa cơ sở đào tạo, tổ chức Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí chủ lực. Đây là chìa khóa để giải quyết căn cơ bài toán nhân lực báo chí TPHCM nói riêng, cả nước nói chung trong giai đoạn phát triển mới.

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến đồng tình cho rằng, sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng truyền thông, cách công chúng tiếp nhận thông tin cũng đang thay đổi đã đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động nghề nghiệp.

Từ góc nhìn của cơ sở đào tạo, TS Triệu Thanh Lê, Trưởng Khoa Báo chí và Truyền thông nhận định, dù công nghệ phát triển đã làm thay đổi cách sản xuất và phân phối thông tin, nhưng những giá trị cốt lõi của báo chí như sự thật, tính chính xác, sự công bằng và trách nhiệm đối với công chúng vẫn cần được gìn giữ.

Đại biểu cùng sinh viên dự tọa đàm khoa học “Đào tạo báo chí chuyên nghiệp trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: VĂN MINH

Vì vậy, các cơ sở đào tạo báo chí chuyên nghiệp phải tiếp tục vun đắp cho những thế hệ người học, người làm báo và truyền thông trong tương lai về những kỹ năng và giá trị cốt lõi của báo chí. Đó là vừa truyền đạt kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng tác nghiệp, giúp người học phát triển tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, năng lực sử dụng công nghệ, tinh thần học tập suốt đời và đặc biệt là ý thức trách nhiệm xã hội cùng đạo đức nghề nghiệp.