Ngày 26/11, tại Quảng Ninh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn”.

Chương trình có sự tham dự của các nhà quản lý báo chí, chuyên gia, giảng viên, đại diện các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo địa phương và đội ngũ người làm báo.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.

Tọa đàm tại Quảng Ninh tiếp nối hai chương trình đã được tổ chức tại Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh, nhằm nhìn nhận thực trạng, xác định nhu cầu và đề xuất giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, báo chí đang đứng trước những thay đổi sâu sắc. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng truyền thông mới làm thay đổi cách thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin.

Cùng với đó, quá trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan báo chí đặt ra yêu cầu mới về chuyên môn, tư duy quản lý và khả năng thích ứng của đội ngũ người làm báo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng vì vậy cần giúp nhà báo chủ động thích ứng và làm chủ những thay đổi của nghề nghiệp.

“Công nghệ giúp nhà báo tác nghiệp nhanh hơn, chạm tới nguồn tin rộng hơn và sáng tạo đa nền tảng hơn. Nhưng công nghệ không thể có lòng trắc ẩn, sự cẩn trọng và càng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tư duy độc lập và trách nhiệm xã hội của người làm báo”, ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, người làm báo hiện nay cần vững vàng nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, nhạy bén với cái mới và kiên định với những nguyên tắc nghề nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng phải đi trước một bước, đồng hành cùng sự phát triển của báo chí.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về yêu cầu đối với nhân lực báo chí trong kỷ nguyên số và AI; đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ; tăng cường liên kết giữa Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, các tòa soạn và tổ chức Hội.

Khoảng cách về kỹ năng số của phóng viên, biên tập viên; việc ứng dụng AI, tự động hóa, báo chí dữ liệu; quản trị rủi ro trên không gian mạng và giữ gìn chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong môi trường truyền thông số là những vấn đề được quan tâm.

Một trong những hướng được đặt ra là xây dựng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, linh hoạt, chuyên sâu theo từng nhóm kỹ năng và nhu cầu thực tế. Các chương trình cần tích hợp công cụ số, AI, đồng thời tăng thời lượng thực hành, gắn kiến thức với yêu cầu công việc tại tòa soạn để phóng viên, biên tập viên có thể vận dụng thường xuyên sau đào tạo.

Các nhà quản lý, lãnh đạo cơ quan báo chí, Hội Nhà báo địa phương, chuyên gia, giảng viên và người làm báo tham dự tọa đàm.

Ông Nguyễn Đức Lợi cho rằng, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí cần có sự chung tay của các cơ quan báo chí, tổ chức Hội và từng người làm báo. Mỗi tòa soạn cần coi phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm; mỗi nhà báo cần chủ động học tập, đổi mới và hoàn thiện bản thân trước những yêu cầu ngày càng cao của nghề nghiệp.

Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đổi mới chương trình theo hướng thực chiến, chuyên sâu, phù hợp với từng loại hình báo chí và vị trí công việc; đồng thời tăng cường kết nối với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo địa phương và đội ngũ chuyên gia.

Những ý kiến tại tọa đàm ở Quảng Ninh, cùng kết quả từ hai chương trình tại Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh sẽ là cơ sở để Trung tâm tiếp tục hoàn thiện nội dung, tài liệu và phương pháp đào tạo, hướng tới xây dựng đội ngũ người làm báo vững chuyên môn, làm chủ công nghệ và có trách nhiệm nghề nghiệp.