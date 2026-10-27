Đào tạo nguồn nhân lực xây dựng thành thạo công nghệ số tại TPHCM

Anh Trần Hoàng Duy (phải) cùng bạn trong lễ tốt nghiệp.

Ngày 27/10, tại Lễ chào mừng năm học 2026 - 2027 và trao bằng tốt nghiệp năm 2026, Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM khẳng định định hướng chuyển mình toàn diện, lấy công nghệ làm mũi nhọn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nhà trường tập trung đưa các ứng dụng tiên tiến vào giảng dạy, tiêu biểu như Mô hình hóa thông tin công trình (BIM), thi công xanh, giải pháp công nghệ và hệ thống vận hành tòa nhà thông minh. Việc chuyển đổi số và liên tục cập nhật chương trình giúp người học không chỉ vững vàng lý thuyết mà còn thuần thục các công cụ số trong thiết kế, thi công và quản trị, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn tuyển dụng của thị trường lao động xây dựng và quản lý bất động sản đô thị hiện đại.

Ông Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM, phát biểu chúc mừng.

Theo số liệu từ Sở Nội vụ TPHCM, đến tháng 9/2026, các doanh nghiệp xây dựng xác định nhu cầu tuyển dụng hơn 150.000 vị trí việc làm khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị được triển khai đồng loạt. Ông Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM, nhấn mạnh năm học mới là mốc son đánh dấu sự bứt phá trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số toàn diện. Nhà trường kiên định phát huy bộ ba giá trị cốt lõi "phối hợp - phục vụ - phát triển", gắn kết chặt chẽ bốn bên gồm Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Gia đình để kiến tạo lộ trình vững chắc cho hơn 989 học sinh, sinh viên.

Điểm tựa cho chiến lược này là mạng lưới hợp tác toàn diện với 68 doanh nghiệp, tập đoàn trong các lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, công nghệ và quản lý tòa nhà. Mối liên kết chiến lược tạo điều kiện cho người học thực tập tại công trình trọng điểm, tiếp cận công nghệ thực tế và nhận học bổng tiếp sức trên 200 triệu đồng từ các đơn vị như Phước Thành, Liên Việt Group, Eurostone, Mi Hồng, Sơn Thanh, Gỗ An Cường. Về phía doanh nghiệp, đây là kênh tiếp cận sớm nguồn nhân lực vững kỹ năng, thạo công nghệ và có tác phong chuyên nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.

Toàn cảnh buổi lễ.

Dịp này, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây công nhận 32 thí sinh trúng tuyển đại học ngành Kiến trúc đợt 2 năm 2026 hình thức vừa làm vừa học thuộc chương trình liên kết đặt tại trường, mở rộng cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn cho người học.

Đại diện tân sinh viên khóa K26, em Trần Tổng Thống - ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, bày tỏ quyết tâm chủ động học tập, làm chủ công nghệ và rèn luyện kỹ năng thực hành để đáp ứng đòi hỏi của nghề. Cùng chung mục tiêu nâng cao tay nghề, anh Trần Hoàng Duy (SN 1993, quê Cà Mau), người theo học ngành Kỹ thuật Xây dựng hệ 2,5 năm chia sẻ lộ trình học tập diễn ra rất thuận lợi, vừa tạo điều kiện hoàn thiện văn bằng chuyên môn, vừa là bước đệm vững chắc giúp người học tự tin phát triển sự nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số.

Tân sinh viên Trần Tổng Thống - ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

“Lộ trình học từ trung cấp, cao đẳng rồi liên thông lên đại học giúp những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn vừa hiện thực hóa ước mơ nghề nghiệp, vừa sớm đỡ đần kinh tế cho gia đình”, anh Duy khẳng định.