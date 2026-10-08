Đào tạo nguồn nhân lực gắn nhu cầu phát triển kinh tế Hà Tĩnh

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Đào tạo nhân lực theo nhu cầu phát triển

Sáng 8/10, trao đổi với Báo GD&TĐ, NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội cho biết, nhà trường và UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Theo thỏa thuận, hai bên tập trung hợp tác phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó chú trọng đào tạo nhân lực phục vụ các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và những lĩnh vực kinh tế quan trọng của tỉnh.

Hà Tĩnh cũng đặt mục tiêu nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành; đồng thời tư vấn, hỗ trợ phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo chất lượng cao, trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đề nghị hai bên cụ thể hóa các nội dung hợp tác theo nhu cầu thực tế và khả năng nguồn lực của mỗi bên. Trong đó, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao phục vụ các khu kinh tế, khu công nghiệp và doanh nghiệp.

Một nội dung được tỉnh Hà Tĩnh quan tâm là hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và chuyển giao công nghệ trong những ngành nghề là thế mạnh của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, phù hợp định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp tư vấn, hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ quản lý; chú trọng kỹ năng ứng dụng AI trong hoạt động của các sở, ban, ngành, xã, phường.

Hợp tác cũng hướng tới phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần nâng cao năng lực xây dựng chính quyền số.

Theo thỏa thuận, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội sẽ phát huy đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học và hệ thống trang thiết bị để tư vấn, hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực Hà Tĩnh có nhu cầu.

Nhà trường cũng sẵn sàng kết nối chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư và đối tác phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp cận công nghệ, thị trường và các nguồn lực.

Từ đào tạo nghề đến công nghệ mới

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định, địa phương đang đứng trước yêu cầu tạo thêm những động lực tăng trưởng mới. Cùng với thu hút đầu tư, tỉnh đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc ký kết thỏa thuận hợp tác mở ra bước phát triển mới trong quan hệ giữa Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội. Tỉnh mong muốn nhà trường hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, nâng cao năng lực quản trị và chuyển đổi số.

Trên cơ sở đó, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan được đề nghị rà soát nhu cầu, chủ động làm việc với nhà trường để cụ thể hóa thỏa thuận thành các chương trình, nhiệm vụ phù hợp.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội Phạm Xuân Khánh cho biết, nhà trường đã có kinh nghiệm phối hợp với một số địa phương trong đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển STEM, AI, Robotics trong giáo dục.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội Phạm Xuân Khánh chia sẻ về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Từ thực tiễn này, nhà trường mong muốn cùng Hà Tĩnh lựa chọn những mô hình phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện của địa phương; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, hai bên dự kiến phối hợp xây dựng các chương trình STEM, AI, Robotics; bồi dưỡng giáo viên cốt cán; xây dựng phòng học STEM, phòng Robotics, không gian sáng tạo số và lớp học ứng dụng AI.

Các chương trình trải nghiệm, cuộc thi STEM, AI, Robotics và hoạt động hướng nghiệp công nghệ cao cho học sinh cũng được đưa vào nội dung hợp tác.

Ở lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhà trường có thể phối hợp với các sở, ngành, địa phương đề xuất, tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Hà Tĩnh.

Các hướng ưu tiên gồm chuyển đổi số, AI, tự động hóa, công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường.

Hai bên cũng định hướng phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên gia, giảng viên và người học. Qua hợp tác, Hà Tĩnh kỳ vọng từng bước hình thành nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, năng lực công nghệ và khả năng thích ứng với yêu cầu mới của thị trường lao động, qua đó tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.