Đào tạo ngôn ngữ các nước láng giềng cho Công an xã giáp biên là cấp thiết

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Thượng tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, các học viện Công an nhân dân (CAND) về tiến độ triển khai Đề án đào tạo tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Campuchia cho Công an xã giáp biên.

Trong bối cảnh hiện nay, số lượng người nước ngoài cư trú, lao động, hoạt động du lịch, thương mại qua biên giới ngày càng gia tăng, kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an xã biên giới là phải có khả năng sử dụng tiếng nước láng giềng để giao tiếp phục vụ công tác chuyên môn ngày càng trở nên cấp thiết; bởi đây là lực lượng tuyến đầu, thường xuyên tiếp xúc với người dân và cơ quan chức năng của các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Nhận thấy rõ được tầm quan trọng của việc sử dụng ngôn ngữ các nước láng giềng của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên giới, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã sớm chỉ đạo, ban hành và triển khai thực hiện nhiều Nghị quyết, chương trình, kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng ngôn ngữ các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, trong đó tập trung cho Công an các xã biên giới đất liền. Kết quả, từ năm 2021- 2025 đã có hàng nghìn cán bộ Công an xã biên giới được đào tạo, bồi dưỡng về tiếng Trung Quốc, Lào, Campuchia...

Hiện nay, công tác này tiếp tục được một số đơn vị chủ trì tham mưu lãnh đạo Bộ Công an hoàn thiện về cơ chế, chính sách làm cơ sở để Công an các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ, thống nhất. Trong đó, Cục Đối ngoại đang tham mưu xây dựng Đề án “Đào tạo tiếng Trung Quốc, Lào, Campuchia cho Công an xã giáp biên”...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến, xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời đề xuất phương hướng, giải pháp trong việc thực hiện Đề án đào tạo tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Campuchia cho Công an xã giáp biên…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới, vấn đề cấp thiết là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an xã tại địa bàn biên giới, nhất là đào tạo cán bộ biết tiếng của các nước giáp biên để thuận lợi cho công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, mục tiêu trước mắt là phải tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ Công an xã khu vực biên giới có thể giao tiếp thông thường bằng tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Trung Quốc đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Cục Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập chủ trương xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về kế hoạch làm việc, phối hợp, ký kết với Bộ Công an các nước bạn Lào, Campuchia, Trung Quốc về việc đào tạo tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Trung Quốc cho cán bộ Công an các xã giáp biên giới, phấn đấu mục tiêu 100% cán bộ Công an xã có thể giao tiếp thành thạo các ngôn ngữ này trong thời gian tới…