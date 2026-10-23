Đào tạo nghề vùng cao, chỉ tiêu định lượng gắn với an sinh xã hội

Ký biên bản hợp tác đào tạo nghề.

Đưa lớp học về tận thôn bản

Thực tế tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa, công tác chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp thuần túy sang công nghiệp kỹ thuật cao thường vấp phải rào cản từ nhận thức và tâm lý ngại đi làm xa nhà của người dân.

Nhận diện rõ nút thắt này, UBND các xã như Khâu Vai (tỉnh Tuyên Quang), xã Hồng Thu (tỉnh Lai Châu) đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa công tác tuyển sinh học nghề thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Theo tinh thần các chỉ đạo mới nhất từ cơ sở, việc tuyên truyền không thể dàn trải theo kiểu “chung chung” mà được cụ thể hóa bằng việc thành lập các tổ công tác chuyên trách trực tiếp xuống từng bản, từng hộ gia đình.

Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam phối hợp với UBND xã Nậm Hàng ký kết Biên bản hợp tác đào tạo nghề, tuyển dụng và giải quyết việc làm cho lao động.

Các mô hình này thể hiện tính quyết liệt vượt trội khi áp chỉ tiêu cụ thể cho mỗi tổ công tác thôn bản phải vận động tối thiểu từ 3 đến 10 công dân tham gia học tập và lao động kỹ thuật hầm lò, cơ điện.

Đáng chú ý, để tối ưu hóa chi phí và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng phương án tổ chức mở lớp đào tạo nghề ngay tại địa bàn xã khi gom đủ số lượng học viên đăng ký.

Giải pháp này giúp cắt giảm tối đa chi phí đi lại, sinh hoạt ban đầu, giúp các học sinh nông thôn dễ dàng tiếp cận giáo dục nghề nghiệp bài bản mà không phải rời xa gia đình quá sớm.

Ngày 21/8/2026, tại Phân hiệu Đào tạo Cẩm Phả, Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam phối hợp với xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang và Công ty Than Khe Chàm – TKV tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tuyển dụng lao động, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động địa phương.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện Biên bản hợp tác giữa ba đơn vị về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương giai đoạn 2026-2030.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo xã Khâu Vai – tỉnh Tuyên Quang; Công ty Than Khe Chàm – TKV; Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam tại phân hiệu Hoành Bồ (Quảng Ninh).

Đoàn công tác xã Khâu Vai đã tham quan thực tế môi trường sản xuất tại Công ty Than Khe Chàm – TKV; tìm hiểu điều kiện làm việc, nhu cầu tuyển dụng, chế độ chính sách và cơ hội nghề nghiệp. Đoàn cũng tham quan khu ký túc xá, giảng đường, xưởng thực hành tại Phân hiệu Đào tạo Cẩm Phả.

Tại Hội nghị, đại diện nhà trường báo cáo kết quả phối hợp ba bên trong công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm.

Bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt; phối hợp với doanh nghiệp quản lý, hỗ trợ học viên trong quá trình học tập, thực tập và bố trí việc làm sau đào tạo.

Thời gian tới, ba bên thống nhất tiếp tục rà soát nguồn lao động, tăng cường tư vấn trực tiếp tại cơ sở; cung cấp thông tin rõ ràng về ngành nghề, chế độ học tập, tuyển dụng và việc làm; tổ chức tham quan thực tế, đồng thời đẩy mạnh truyền thông bằng hình ảnh, video về những lao động địa phương đang học tập, làm việc ổn định trong TKV.

Hậu phương vững chắc cho lao động hoàn cảnh khó khăn

Đối tượng của các chiến dịch tuyển sinh học viên ngành hầm lò, cơ điện này phần lớn tập trung vào nhóm lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc thanh niên tự do có thu nhập bấp bênh.

Với nhóm đối tượng này, việc đi học nghề dài hạn là một quyết định khó, bởi gia đình họ thường rơi vào cảnh neo đơn, thiếu nhân lực sản xuất tại chỗ.

Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam làm việc, ký biên bản hợp tác và Hồng Thu về tuyển dụng, đào tạo nhân lực.

Thấu hiểu rào cản cốt lõi đó, cơ chế phối hợp “nhà trường - doanh nghiệp - địa phương” đã thiết lập các mạng lưới chính sách an sinh đồng hành thiết thực.

Ngày 24 và 25/8/2026, tại tỉnh Lai Châu, Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam và Công ty Than Thống Nhất – TKV phối hợp với UBND xã Nậm Hàng và UBND xã Hồng Thu tổ chức Hội nghị ký kết Biên bản hợp tác về đào tạo nghề, tuyển dụng và giải quyết việc làm cho lao động địa phương giai đoạn 2026 – 2030. Việc ký kết đã xác lập cơ chế phối hợp thường xuyên, phân định rõ trách nhiệm giữa địa phương, nhà trường và doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, tuyển sinh, đào tạo, quản lý người học và giải quyết việc làm. Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội học nghề, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động; đồng thời bổ sung nguồn nhân lực kỹ thuật cho các doanh nghiệp thuộc TKV và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Học viên được đào tạo miễn học phí, bao tiêu đầu ra với mức thu nhập ổn định.

Bên cạnh các cơ chế miễn giảm học phí, bao tiêu đầu ra với mức thu nhập ổn định từ các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), chính quyền địa phương đã chính thức kiến nghị nhà trường và doanh nghiệp nghiên cứu bổ sung các chính sách hỗ trợ ban đầu ngoài danh mục đãi ngộ sẵn có dành riêng cho các gia đình học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, để tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho lực lượng cắm bản, Tập đoàn TKV đã áp dụng chính sách chi trả kinh phí hỗ trợ 1 triệu đồng/lao động cho tổ công tác trực tiếp tuyên truyền, vận động được người dân đi học, đi làm, kèm theo quỹ khen thưởng lên đến 5 triệu đồng cho các tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Liên kết đào tạo nghề mở ra một hướng phát triển kinh tế bền vững cho lao động tại các vùng quê nghèo.

Sự bổ trợ kinh phí này giúp các đoàn công tác bám sát địa bàn, tổ chức các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ kết hợp trình chiếu video, hình ảnh thực tế về dẫn chứng thực tế các học viên đang lập nghiệp thành công tại các mỏ.

Khi Đoàn thanh niên giữ vai trò xung kích vận động nam thanh niên trong độ tuổi, Hội Phụ nữ lồng ghép vận động các bậc phụ huynh cởi bỏ tâm lý giữ con nơi ruộng rẫy, Hội Nông dân tích cực thúc đẩy chuyển đổi tư duy sản xuất, hiệu quả tuyển sinh tại các vùng lõi nghèo đã ghi nhận những chuyển biến tích cực rõ nét.

Sự bắt tay đồng bộ giữa chính quyền cơ sở và Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam không chỉ giúp các doanh nghiệp tháo gỡ bài toán thiếu hụt nhân lực kỹ thuật, mà quan trọng hơn, đã mở ra một hướng phát triển kinh tế bền vững cho lao động tại các vùng quê nghèo.

Khi mỗi học viên bước chân vào trường nghề, phía sau họ là một gia đình được đảm bảo sinh kế ổn định, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững và đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.