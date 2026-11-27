Sinh viên thực hành sáng tạo nghệ thuật liên ngành. Ảnh. P. Sỹ

Mở rộng không gian thực hành sáng tạo

Xu hướng sáng tạo đương đại đang vượt ra khỏi giới hạn của từng loại hình nghệ thuật, đòi hỏi người nghệ sĩ có khả năng kết hợp nhiều phương thức biểu đạt, tri thức và phương pháp nghiên cứu. Sáng tạo không còn đơn thuần là quá trình tạo ra một tác phẩm mà ngày càng gắn với nghiên cứu, trải nghiệm và đối thoại với xã hội. Sự thay đổi này cũng làm thay đổi cách tiếp cận trong đào tạo nghệ thuật, khi năng lực chuyên môn cần được đặt trong mối quan hệ với tư duy liên ngành và khả năng thích ứng với những hình thức sáng tạo mới.

TS Phạm Minh Quân, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, hoạt động sáng tạo ngày nay không còn giới hạn trong việc tạo ra một tác phẩm thuộc một loại hình nhất định. Người nghệ sĩ có thể đồng thời thực hành hội họa, sản xuất video, nghiên cứu, viết hoặc tham gia các dự án cộng đồng. Quá trình sáng tạo vì thế gắn với hoạt động nghiên cứu, tìm tòi và sản xuất tri thức. Tác phẩm nghệ thuật vừa là kết quả của quá trình đó, vừa mở ra những cách thức đối thoại với công chúng và xã hội.

Ở góc độ thực hành, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn chia sẻ về việc đưa chất liệu và tri thức nghề thủ công truyền thống vào quá trình nghiên cứu, giảng dạy và sáng tạo nghệ thuật. Thông qua trải nghiệm, thực hành và tương tác với không gian văn hóa, người học có cơ hội tiếp cận sâu hơn với nghề thủ công truyền thống. Việc kết nối chất liệu di sản với các phương thức sáng tạo mới cũng tạo điều kiện để người học tìm hiểu giá trị của vật liệu, kỹ thuật và tri thức nghề.

Có thể thấy di sản không chỉ là đối tượng để tìm hiểu, bảo tồn mà còn có thể trở thành nguồn chất liệu và tri thức cho thực hành sáng tạo đương đại. Những giá trị tích lũy trong quá trình lao động thủ công, từ kỹ thuật chế tác đến kinh nghiệm sử dụng vật liệu, có thể mở ra những hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu và sáng tác. Khi được đặt trong môi trường trải nghiệm và tương tác, người học không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn có cơ hội trực tiếp khám phá, nhận diện giá trị của di sản.

Đáp ứng nhu cầu nhân lực nghệ thuật

Bên cạnh sự thay đổi trong thực hành sáng tạo, mô hình đào tạo nghệ thuật cũng đứng trước yêu cầu điều chỉnh để thích ứng với thực tiễn.

PGS.TS Phạm Xuân Thạch, Phó Trưởng khoa Nghệ thuật và Thiết kế, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật nêu quan điểm, đào tạo nghệ thuật không thể chỉ tập trung vào kỹ năng thực hành của từng chuyên ngành mà cần chú trọng trang bị nền tảng kiến thức và năng lực tư duy cho người học. Một nghệ sĩ có khả năng sáng tác nhưng thiếu kiến thức về lịch sử nghệ thuật, mỹ học hoặc năng lực diễn giải sẽ gặp những hạn chế khi tham gia vào môi trường sáng tạo đòi hỏi sự trao đổi, phản biện và hợp tác. Ngược lại, người học lý luận, phê bình cũng cần được tiếp cận với thực hành để có thêm trải nghiệm và hiểu biết về quá trình hình thành tác phẩm.

Từ thực tế này, PGS.TS Phạm Xuân Thạch cho rằng, đa dạng hóa mô hình đào tạo nghệ thuật; bổ sung kiến thức nền tảng về mỹ học, lịch sử nghệ thuật và phương pháp nghiên cứu cho sinh viên sáng tác; đồng thời tăng cường hoạt động thực hành đối với sinh viên lý luận, phê bình. Cùng với đó, cần phát triển những ngành đào tạo mới như giám tuyển, quản trị, thẩm định nghệ thuật và sáng tạo nội dung số, gắn chương trình học với yêu cầu của thị trường lao động.

Đây là hướng tiếp cận nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho người học, đồng thời đáp ứng sự đa dạng của các hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và công nghiệp văn hóa. Bên cạnh đội ngũ nghệ sĩ trực tiếp sáng tác, những nhân lực làm công tác nghiên cứu, giám tuyển, thẩm định, quản trị và sáng tạo nội dung cũng giữ vai trò cần thiết trong quá trình hình thành, tổ chức và đưa các sản phẩm nghệ thuật đến với công chúng. Việc phát triển những ngành đào tạo tương ứng vì thế cần được đặt trong mối quan hệ với yêu cầu thực tiễn của lĩnh vực này.

Đối với giáo dục phổ thông, yêu cầu đổi mới cũng cần được quan tâm từ sớm. Các đề xuất tập trung vào việc mở rộng loại hình nghệ thuật trong nhà trường, chú trọng năng lực thưởng thức và diễn giải tác phẩm, bổ sung kiến thức lịch sử nghệ thuật, mỹ học. Đặc biệt, cần tăng cường kết nối giữa trường học với bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu và không gian di sản, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận nghệ thuật thông qua trải nghiệm thực tế.

Việc đưa nghệ thuật đến gần hơn với môi trường học đường không chỉ hướng tới phát triển năng lực cảm thụ mà còn giúp học sinh hình thành khả năng quan sát, suy nghĩ và diễn giải những giá trị thẩm mỹ. Khi được tiếp xúc với nhiều loại hình nghệ thuật và không gian văn hóa khác nhau, người học có thêm cơ hội khám phá sở thích, năng lực sáng tạo và mở rộng hiểu biết về đời sống văn hóa.