Ông Phạm Văn Tường, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ tại hội thảo.

Đào tạo phải gắn với yêu cầu việc làm

Sáng 18/11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (Gia Lai) tổ chức Hội thảo “Dạy học theo năng lực trong giáo dục nghề nghiệp – kinh nghiệm từ Úc, thực tiễn tại Việt Nam”, với sự tham gia của chuyên gia đến từ Úc, cơ sở giáo dục nghề nghiệp khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Văn Tường, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, giáo dục nghề nghiệp đang chuyển từ giai đoạn tuyển sinh, đào tạo để duy trì việc học sang yêu cầu cao hơn là đào tạo gắn với việc làm và thu nhập ổn định cho người học.

Theo ông Tường, với vai trò quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ông nhận thấy cần có những giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng như hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

Ông Tường cho biết, năm 2017, 25 đại diện trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam được cử sang Học viện Chisholm, bang Victoria (Úc) học tập trong 6 tháng. Qua chương trình này, các học viên có cơ hội tiếp cận mô hình đào tạo dựa trên năng lực (CBT), từ đó nhận thấy đây là phương thức mới, phù hợp với yêu cầu đào tạo nghề tại Việt Nam.

“Đào tạo theo năng lực sẽ giải quyết được bài toán học để có việc làm và có thu nhập ổn định”, ông Tường chia sẻ.

Sau thời gian tiếp thu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức hội thảo với sự tham gia của ông Craig Hill, Trưởng bộ phận Điện và Các dự án Quốc tế, Học viện Chisholm, bang Victoria, Úc. Tại đây, chuyên gia Úc chia sẻ các nội dung trọng tâm về thực tiễn chương trình, triển khai đào tạo và đánh giá năng lực. Những kinh nghiệm này sẽ được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp thu, nghiên cứu và vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Từ “học kiến thức” đến “làm được việc”

Ông Craig Hill chia sẻ về công tác chuẩn bị, triển khai đào tạo dựa trên năng lực (CBT) trong giáo dục nghề nghiệp.

Tại hội thảo, ông Craig Hill chia sẻ về công tác chuẩn bị, triển khai đào tạo dựa trên năng lực (CBT) trong giáo dục nghề nghiệp (VET), đồng thời trao đổi về thực hiện đánh giá và lượng giá dựa trên năng lực.

Theo mô hình đào tạo tại Học viện Chisholm, mục tiêu trọng tâm không chỉ là giúp người học nắm kiến thức mà phải làm được công việc thực tế. Chương trình đào tạo được xây dựng từ yêu cầu của nơi làm việc, với sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tổ chức thực hành và đánh giá năng lực.

Quá trình học được tổ chức theo từng bước, từ giảng viên làm mẫu, thực hành có hướng dẫn, thực hành độc lập đến mô phỏng môi trường làm việc và đánh giá năng lực. Người học phải chứng minh khả năng thực hiện công việc an toàn, ổn định và đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp.

Việc đánh giá cũng dựa trên minh chứng thực tế, bảo đảm các nguyên tắc công bằng, linh hoạt, hợp lệ và đáng tin cậy. Minh chứng phải đầy đủ, xác thực và được cập nhật. Trong quá trình này, doanh nghiệp, sinh viên và giảng viên cùng tham gia phản hồi để cải tiến hoạt động đào tạo.

Cách tiếp cận này giúp gắn chương trình đào tạo với nhu cầu nhân lực thực tế, qua đó nâng cao khả năng có việc làm của người học và đáp ứng tốt hơn yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Từ thực tiễn triển khai tại Việt Nam, ThS Huỳnh Tấn Trịnh, Phó Trưởng khoa Điện – Điện tử, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang chia sẻ kinh nghiệm dạy và đánh giá theo năng lực nghề Công nghệ thông tin, từ mô hình Chisholm đến thực tiễn áp dụng.

Tham luận tập trung vào những trải nghiệm của Bộ môn Tin học, Khoa Điện – Điện tử trong 3 năm trực tiếp tham gia vận hành lớp thí điểm ngành Công nghệ thông tin liên kết với Học viện Chisholm giai đoạn 2018–2020.

Thay vì chỉ bàn về lý thuyết đào tạo nghề, tham luận đi sâu vào cơ chế vận hành hai trụ cột là dạy học theo năng lực (CBT) và đánh giá theo năng lực (CBA). Trong đó, phương thức đánh giá chuyển từ cách chấm điểm theo thang 10 truyền thống sang thu thập minh chứng Đạt/Chưa đạt theo chuẩn Úc.

Thực tiễn triển khai cũng cho thấy một số khó khăn như rào cản ngoại ngữ đối với học sinh nghề, bất cập khi phải duy trì “sổ sách kép” để phù hợp với quy chế và áp lực nâng cấp hạ tầng phòng thực hành.

Từ kết quả theo dõi việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, ThS Huỳnh Tấn Trịnh đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong thể chế đánh giá, xây dựng sổ tay thực hành (Lab Manual) và chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo khi triển khai dạy học theo năng lực tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tại hội thảo, các trường khu vực miền Trung – Tây Nguyên cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai đào tạo dựa trên năng lực; phát triển chương trình và tổ chức dạy học theo tiêu chuẩn năng lực, kết hợp kinh nghiệm quốc tế với thực tiễn Việt Nam...

Cùng với đó, các cựu sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn chia sẻ quá trình học tập tại trường, cũng như việc vận dụng kiến thức, kỹ năng được đào tạo vào công việc sau khi tốt nghiệp.