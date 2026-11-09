Đào tạo nghề tại thôn, thêm cơ hội sinh kế cho người dân Dục Nông

Trong đó, lớp Quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại thôn Đắk Sút có sự tham gia của những học viên có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn học nghề để tìm việc làm, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống gia đình.

Các học viên tham gia đào tạo nghề, lớp Quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại thôn Đắk Sút

Tổ chức lớp học ngay tại thôn giúp người lao động có điều kiện tiếp cận kiến thức, kỹ năng nghề phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu thực tế. Với người dân vùng sâu còn nhiều khó khăn, học nghề tại địa phương cũng giúp tiết kiệm chi phí đi lại, đồng thời mở thêm cơ hội tìm kiếm việc làm và phát triển sản xuất. Đối với xã Dục Nông, nơi đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, đào tạo nghề góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng đến tăng thu nhập và cải thiện đời sống gia đình.

Đào tạo nghề tại thôn, mở thêm cơ hội sinh kế cho người dân Dục Nông

Ông Trần Văn Mậu, Phó Chủ tịch UBND xã Dục Nông, nhấn mạnh hiệu quả đào tạo nghề không chỉ nằm ở việc hoàn thành chương trình học. Điều quan trọng là học viên có thể vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào lao động, sản xuất, tạo giá trị thiết thực cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Để lớp học đạt kết quả, Trung tâm và đội ngũ giáo viên chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp lý thuyết với thực hành, bảo đảm nội dung phù hợp với trình độ và nhu cầu người học. Học viên cần tham gia đầy đủ, tích cực thực hành và vận dụng kiến thức vào công việc, sản xuất hoặc tìm kiếm việc làm phù hợp. Các thôn và phòng chuyên môn của xã tiếp tục phối hợp tuyên truyền, nắm bắt nhu cầu học nghề, việc làm của người dân, từng bước gắn đào tạo với điều kiện phát triển kinh tế và nhu cầu lao động tại địa phương.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được các cấp, ngành và địa phương quan tâm triển khai, tập trung vào hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tín dụng chính sách và an sinh xã hội. UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách; đẩy nhanh các dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và giải ngân vốn. Việc hỗ trợ cần sát nhu cầu, điều kiện từng hộ, chú trọng tạo việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn và xây dựng sinh kế ổn định, góp phần nâng cao thu nhập, hạn chế nguy cơ tái nghèo.