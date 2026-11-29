Người dân xã Tri Lễ được đi tập huấn kỹ năng trồng và chăm sóc cây mắc ca sao cho hiệu quả. Ảnh ĐVCC.

Khảo sát nhu cầu trước, tổ chức đào tạo sau

Theo ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND xã Tri Lễ phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Xã hội (tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ, để tìm lời giải cho bài toán dạy nghề, tạo sinh kế bền vững trước tiên cần nắm bắt rõ điều kiện sẵn có, yêu cầu phát triển của địa phương kết hợp với nhu cầu của người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm yếu thế trên địa bàn xã. Đây là cơ sở để phân loại, đối chiếu với nhu cầu tuyển dụng và tiến hành giới thiệu việc làm bà con sao cho phù hợp.

Theo đó, UBND xã Tri Lễ đã chỉ đạo từng thôn rà soát theo từng nhóm lao động trong độ tuổi; lao động chưa có việc làm hoặc việc làm chưa ổn định; lao động đã qua đào tạo; lao động có nhu cầu học nghề, làm việc tại doanh nghiệp hoặc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, ghi nhận trình độ học vấn, kỹ năng nghề, kinh nghiệm sản xuất, điều kiện đi lại,...

Từ thực tiễn tìm hiểu nguyện vọng học nghề tại địa phương cho thấy, một rào cản khiến nhiều lao động vùng cao chưa mạnh dạn tới lớp là nỗi lo học xong không tìm được việc, hoặc làm việc trái với nghề đào tạo. Hiểu được sự e ngại đó, xã Tri Lễ chủ động chuyển tư duy “có lớp mới tuyển người học” sang khảo sát nhu cầu việc làm trước, tổ chức đào tạo sau.

Trao đổi rõ hơn về định hướng này, ông Trần Văn Tân nhấn mạnh: “Trước khi mở lớp không chỉ cần quan tâm tổ chức dạy học như thế nào mà còn cần làm rõ đầu ra. Tức là phải xác định người học sẽ làm việc ở đâu, tự sản xuất kinh doanh như thế nào? Họ cần những điều kiện gì để có thu nhập tốt, ổn định?”.

Tại Tri Lễ, phần lớn người học nghề là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế, lại là lao động chính trong gia đình nên cần phương thức đào tạo linh hoạt, trực quan, gần gũi, vừa học vừa duy trì sản xuất. Vì vậy, ngoài nguồn lực sẵn có, xã còn huy động sự hỗ trợ từ các cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp nhằm chương trình học xây dựng theo hướng thiết thực, “cầm tay chỉ việc”, chú trọng vào thực hành.

Đối với nhóm lao động có nguyện vọng bám bản, làm kinh tế tại chỗ, chương trình tập trung đào tạo nhóm nghề kỹ năng nông - lâm nghiệp, chăn nuôi, chế biến nông sản, xây dựng hoặc dịch vụ, du lịch cộng đồng,... gắn với mô hình sản xuất, tổ hợp

tác, hợp tác xã. Ngược lại, với lao động có nhu cầu đi làm xa, xã định hướng tham gia các lớp học nghề phục vụ tuyển dụng, tư vấn việc làm tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp và thị trường lao động ngoài tỉnh.

“Điều đáng lưu tâm nhất khi lựa chọn đơn vị phối hợp đào tạo, tuyển dụng là tư cách pháp lý rõ ràng, thông tin hợp đồng, yêu cầu kinh nghiệm, tay nghề, điều kiện làm việc hay mức thu nhập, bảo hiểm minh bạch để bảo vệ người dân tối đa trước rủi ro lao động.

Ngoài ra cần chú trọng tới khả năng đáp ứng của người dân chứ không thể đào tạo hay giới thiệu nghề theo phong trào. Mặt khác, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng ổn định, chúng tôi sẵn sàng phối hợp khảo sát, lựa chọn nguồn lao động và đề xuất tổ chức đào tạo theo yêu cầu”, Phó Chủ tịch UBND xã Tri Lễ chia sẻ.

Song song kỹ năng nghề, xã còn quan tâm trang bị kiến thức về an toàn lao động, quản lý kinh tế hộ và kỹ năng tìm việc cho học viên. Như vậy không chỉ nâng cao cơ hội tìm được sinh kế phù hợp mà còn tạo động lực để bà con tự tạo việc làm sau đào tạo.

Xã Tri Lễ còn hỗ trợ vay vốn để người dân phát triển kinh tế. ĐVCC.

Có vốn trong tay không có nghĩa là thoát nghèo

Sau đào tạo, UBND xã Tri Lễ tiếp tục rà soát tình trạng từng học viên. Qua đó, kịp thời nắm bắt trường hợp người dân chưa có việc hoặc làm trái nghề để kết nối việc làm, tư vấn học bổ sung hoặc chuyển đổi nghề nếu nghề đào tạo không còn phù hợp.

Đặc biệt, trường hợp thiếu vốn, tư liệu sản xuất được hướng dẫn tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi, trong đó có nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đứng ở góc độ quản lý địa phương, ông Trần Văn Tân nhận định đây là một trong những điểm tựa quan trọng góp phần giúp người dân an tâm phát triển kinh tế.

“Thông qua phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức nhận ủy thác, xã tuyên truyền chính sách, rà soát nhu cầu, hướng dẫn bà con hoàn thiện hồ sơ và sử dụng vốn đúng mục đích. Nguồn vốn có thể hỗ trợ phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ, mở rộng ngành nghề và tạo việc làm cho lao động tại hộ gia đình”, ông Tân nói.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nêu quan điểm không thể xem việc được vay vốn đồng nghĩa với việc đã thoát nghèo mà phải đánh giá bằng hiệu quả sản xuất và mức sống thực tế của bà con. Để đảm bảo đồng vốn thực sự sinh lời đòi hỏi phối hợp dài hạn giữa chính quyền địa phương và người dân trong tổ chức các phương án sản xuất khả thi, tìm kiếm đầu ra tiêu thụ sản phẩm ổn định và nâng cao năng lực sản xuất. Mặt khác, địa phương tiếp tục phát huy vai trò quản lý, theo dõi kết quả tạo việc làm, thu nhập, khả năng trả nợ và kiểm tra việc sử dụng vốn của người lao động.