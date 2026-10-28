Đào tạo nghề tại chỗ mở ra hướng đi bền vững cho các lao động vùng khó

Việc học nghề ngay tại địa phương đã mang lại sự an tâm cho nhiều gia đình nghèo và cận nghèo.

Đối với thanh niên và người lao động tại các khu vực khó khăn phía Nam, việc theo đuổi con đường học nghề thường vấp phải rào cản lớn về chi phí sinh hoạt đắt đỏ nếu phải chuyển đến các đô thị lớn. Mô hình đào tạo nghề tại chỗ xuất hiện như một giải pháp an sinh mang ý nghĩa thiết thực, giúp người học vừa tích lũy kỹ năng nghề nghiệp vừa giảm thiểu tối đa gánh nặng tài chính cho gia đình. Thay vì phải rời quê lên các đô thị trung tâm, việc học nghề ngay tại địa phương đã mang lại sự an tâm cho nhiều gia đình nghèo và cận nghèo.

Tháo gỡ gánh nặng kinh tế và tiếp cận cơ hội học nghề gần nhà

Sinh viên Lê Hoài Phong (SN 2007, ngụ tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh), hiện theo học ngành Cơ điện tử tại Trường Cao đẳng Long An chia sẻ rằng việc học ngay tại địa phương thay vì lên TPHCM đã giúp gia đình giảm tải được một khoản chi phí sinh hoạt và thuê trọ vô cùng lớn. Quãng đường đi học gần nhà không chỉ giúp Hoài Phong bảo đảm an toàn sức khỏe mà còn cho phép em chủ động thời gian phụ giúp công việc gia đình, tìm thêm việc làm ngoài giờ phù hợp để trang trải việc học.

“Quan trọng hơn, học nghề tại chỗ giúp em sớm làm quen với môi trường công nghiệp tại địa phương, nắm bắt chính xác nhu cầu tuyển dụng của các nhà máy quanh khu vực để chuẩn bị hành trang lập nghiệp dài lâu”, Hoài Phong bộc bạch.

Cùng chung góc nhìn này, sinh viên Trần Lập Bi (SN 2004, quê ở xã Thạnh Phước, Tây Ninh), theo học ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho biết các ngành kỹ thuật hiện có cơ hội phát triển rất rộng mở. Nhu cầu nhân lực chuyên ngành điện lạnh và cơ khí tại các cụm công nghiệp, nhà xưởng chế biến nông sản trên địa bàn ngày càng gia tăng, tạo động lực mạnh mẽ để người học an tâm trau dồi tay nghề.

Đội tuyển Robocon của Trường Cao đẳng Long An tranh tài tại Cuộc thi Robocon Tỉnh Tây Ninh lần thứ I - năm 2026.

“Sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại các nhà máy gần nhà để tích lũy kinh nghiệm ở các khâu lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh công nghiệp, tiến tới mục tiêu tự mở cơ sở dịch vụ kỹ thuật phục vụ bà con địa phương và đóng góp cho quê hương”, Lập Bi hy vọng.

Dưới góc độ quản lý công tác học sinh sinh viên, bà Lê Thị Dung, Trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh viên Trường Cao đẳng Long An khẳng định giá trị to lớn mà mô hình mang lại. Tuy nhiên, để duy trì lớp học vùng khó một cách bền vững, nhà trường rất cần sự trợ lực kịp thời từ chính quyền địa phương về kinh phí tổ chức lớp, hỗ trợ chi phí đi lại cho giảng viên cũng như nguồn vật tư thực hành.

Đồng thời, các chính sách an sinh hỗ trợ trực tiếp người học thuộc diện khó khăn cần được duy trì thường xuyên để không học viên nào phải bỏ học giữa chừng vì áp lực cơm áo gạo tiền. Sự vào cuộc đồng bộ từ khâu khảo sát nhu cầu sinh kế địa phương đến đặt hàng đào tạo sẽ giúp mô hình tại chỗ phát huy tối đa hiệu quả kinh tế.

Đào tạo tích hợp linh hoạt gắn liền cam kết việc làm địa phương

Một đặc thù lớn của học viên vùng khó khăn là nhiều em có học lực đầu vào chưa đồng đều và chịu áp lực mưu sinh, vừa học vừa làm kinh tế phụ giúp cha mẹ. Thấu hiểu thực tế này, bà Lê Thị Dung cho biết Trường Cao đẳng Long An đã xây dựng cấu trúc đào tạo linh hoạt và lấy năng lực thực hành làm trung tâm.

Nhà trường thực hiện mô-đun hóa chương trình học theo hướng đào tạo tích hợp, lồng ghép trực tiếp lý thuyết vào từng công đoạn thao tác thực tế. Với phương châm học đến đâu làm được đến đó theo hệ thống tín chỉ, sinh viên hoàn thành mô-đun nào sẽ nắm chắc kỹ năng của mô-đun đó mà không bị áp lực bởi khối lượng học thuật hàn lâm.

Bên cạnh đó, thời lượng thực hành tại xưởng được nhà trường đẩy mạnh, chiếm từ 70% đến 80% tổng thời lượng chương trình. Giảng viên thực hiện phân loại năng lực ngay từ ngày đầu nhập học để chia nhóm rèn luyện phù hợp với tốc độ tiếp thu của từng sinh viên.

Thời gian học cũng được sắp xếp linh hoạt theo ca sáng, ca chiều hoặc mở rộng giờ xưởng thực hành để học viên vừa hoàn thành bài vở vừa có thời gian lao động. Song song đó, sinh viên được gửi đến thực tập, làm việc bán thời gian tại các doanh nghiệp và cơ sở kỹ thuật trên địa bàn, vừa cọ xát thực tế vừa tạo thêm nguồn thu nhập trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Thời gian học cũng được sắp xếp linh hoạt theo ca sáng, ca chiều hoặc mở rộng giờ xưởng thực hành để học viên vừa hoàn thành bài vở vừa có thời gian lao động.

Để ngăn chặn tình trạng lao động sau đào tạo rời quê lên các đô thị lớn tìm việc làm tạm bợ, trường triển khai mô hình liên kết ba bên gồm Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp. Nhà trường chủ động ký kết đào tạo theo đơn đặt hàng với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, mời chuyên gia tham gia hiệu chỉnh giáo trình và giảng dạy thực tế. Doanh nghiệp đồng hành trao học bổng và cam kết tuyển dụng học viên tốt nghiệp với mức thu nhập thỏa đáng, tương đương mặt bằng chung tại TPHCM.

"Định kỳ, các Phiên giao dịch việc làm và Ngày hội việc làm được tổ chức trực tiếp tại các phân hiệu như Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Đồng Tháp Mười để kết nối doanh nghiệp với người học. Đối với các học viên muốn lập nghiệp, trường thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp, hỗ trợ tư vấn pháp lý và kết nối vốn vay ưu đãi, tạo nền tảng vững chắc để người lao động an cư lập nghiệp ngay trên chính mảnh đất quê hương”, bà Dung chia sẻ.