Không chỉ đào tạo nghề, ngành Than còn tạo việc làm cho 100% học viên khi ra trường.

Thực tế tại nhiều tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa cho thấy, thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn trong tiếp cận cơ hội việc làm ổn định.

Trong khi đó, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật hầm lò.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn này, những năm qua, Trường Cao đẳng Than-Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp với các địa phương khu vực miền núi phía Bắc tổ chức tư vấn, tuyển sinh và đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhà trường cũng ký kết quy chế phối hợp với các xã thuộc khu vực miền núi ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung, nhằm đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Đáng chú ý, hoạt động kết nối không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu cơ hội việc làm mà còn tổ chức các đoàn đưa học sinh và người lao động đến tham quan thực tế tại cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, giúp họ có cái nhìn cụ thể hơn về môi trường học tập và làm việc.

Đối với các nghề mỏ, 100% học sinh được đào tạo đều có địa chỉ việc làm cụ thể, gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, học sinh được bố trí việc làm ngay, qua đó mở ra cơ hội có thu nhập ổn định và hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh việc khai thác nguồn nhân lực vùng cao phía Bắc, Trường Cao đẳng Than-Khoáng sản Việt Nam cũng mở rộng khai thác nguồn nhân lực tại chỗ của thành phố Quảng Ninh như Lục Hồn, Bình Liêu, Hoành Mô nơi có đông đồng bào Dân tộc thiểu số sinh sống.

Thông qua công tác tuyển sinh, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam đã góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, cải thiện và nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa của thành phố Quảng Ninh và các địa phương khác trên phạm vi cả nước.../.