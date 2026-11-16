Đào tạo nghề, mở rộng sinh kế và bảo đảm an sinh cho nông dân

Lớp đào tạo nghề chăn nuôi gà ở xã Yên Châu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: THU HOÀI)

Đào tạo nghề cần gắn với nhu cầu thị trường, điều kiện và lợi thế của từng địa phương, tạo thêm cơ hội việc làm, chuyển đổi nghề và nâng cao thu nhập. Cùng với sinh kế, phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế góp phần giúp người nông dân chủ động ứng phó với những rủi ro trong cuộc sống và bảo đảm an sinh lâu dài.

Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về những định hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, mở rộng sinh kế và tăng cường bảo đảm an sinh xã hội cho nông dân.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định. (Ảnh: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam)

Phóng viên: Trong bối cảnh cơ cấu lao động nông thôn đang chuyển dịch, theo đồng chí, công tác đào tạo nghề cho nông dân cần đổi mới như thế nào để đáp ứng yêu cầu việc làm hiện nay?

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định: Đào tạo nghề cho nông dân hiện nay cần có sự chuyển đổi mạnh cả về tư duy, nội dung và phương thức. Nghị quyết số 19-NQ/TW xác định đến năm 2030 tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn dưới 20%, đồng thời bình quân hằng năm đào tạo nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn. Vì vậy, đào tạo nghề không chỉ là dạy cho nông dân một nghề, mà quan trọng hơn là trang bị kiến thức, kỹ năng và năng lực để họ thích ứng với sự thay đổi của sản xuất và thị trường lao động.

Phải chuyển từ đào tạo theo khả năng của cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu của người học, thị trường và doanh nghiệp; gắn đào tạo với định hướng phát triển kinh tế xã hội, ngành nghề và lợi thế của từng địa phương. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định

Trước hết, phải chuyển từ đào tạo theo khả năng của cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu của người học, thị trường và doanh nghiệp; gắn đào tạo với định hướng phát triển kinh tế xã hội, ngành nghề và lợi thế của từng địa phương. Nghị quyết 19 cũng yêu cầu đổi mới toàn diện hình thức tổ chức và nội dung đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, nhất là đối với lao động trẻ, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đối với nông dân tiếp tục sản xuất nông nghiệp, cần chuyển từ chủ yếu đào tạo kỹ thuật sản xuất sang trang bị cả kiến thức, kỹ năng về quản trị, thị trường, chế biến, bảo quản, thương mại điện tử, chuyển đổi số, sản xuất xanh, hữu cơ, tuần hoàn và tham gia chuỗi giá trị; góp phần chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Đồng thời, đào tạo nghề phải phục vụ cả hai hướng: xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, có tri thức, làm chủ khoa học-công nghệ và phương thức sản xuất, kinh doanh hiện đại; đồng thời đào tạo, đào tạo lại để lao động nông thôn có thể chuyển sang công nghiệp, dịch vụ và các ngành nghề phù hợp, qua đó tạo thêm việc làm và sinh kế tại nông thôn.

Đây cũng là yêu cầu của Nghị quyết 19 về đẩy nhanh chuyển dịch lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, đồng thời phát triển kinh tế nông thôn, tạo nhiều việc làm tại chỗ. Thước đo quan trọng của đào tạo nghề phải là sau đào tạo người nông dân có việc làm, có sinh kế bền vững, nâng được năng suất lao động và thu nhập.

Phóng viên: Theo đồng chí, các cấp Hội Nông dân cần có những giải pháp gì để gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường, lợi thế của từng địa phương và hỗ trợ nông dân sau đào tạo, qua đó tạo việc làm, chuyển đổi nghề, nâng cao thu nhập?

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định: Điểm cốt lõi là phải gắn đào tạo với việc làm, với sản xuất và với thị trường ngay từ đầu, chứ không phải đào tạo xong rồi mới tìm đầu ra.

Thứ nhất, từng địa phương cần khảo sát, dự báo sát nhu cầu học nghề, nhu cầu sử dụng lao động và xu hướng phát triển kinh tế trên địa bàn để lựa chọn ngành nghề đào tạo phù hợp với điều kiện và lợi thế của địa phương. Cần đẩy mạnh “đào tạo theo địa chỉ”, “đào tạo theo đơn đặt hàng”, tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Hội Nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và chính quyền địa phương; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia từ khâu xác định nhu cầu, tổ chức đào tạo đến tuyển dụng lao động hoặc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thứ hai, đào tạo cần gắn trực tiếp với các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tăng thực hành, truyền nghề và học tập ngay tại mô hình. Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nông dân, lao động nông thôn; mở rộng hoạt động tư vấn về nghề nghiệp, việc làm, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thứ ba, phải đặc biệt quan tâm hỗ trợ sau đào tạo, bởi đào tạo nghề chỉ thực sự có ý nghĩa khi kiến thức, kỹ năng được chuyển thành việc làm, sinh kế và thu nhập. Người nông dân cần được hỗ trợ tiếp cận vốn, khoa học-công nghệ, tư vấn khởi nghiệp, tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp, kết nối thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

Trồng cây, phủ xanh đất trống, đồi trọc tại xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: THU HOÀI)

Về phía Hội Nông dân Việt Nam, chúng tôi xác định Hội cần phát huy tốt vai trò nắm bắt nhu cầu học nghề, việc làm của hội viên, nông dân; phối hợp, kết nối nông dân với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao động; đồng thời hỗ trợ nông dân cả trước, trong và sau đào tạo. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với định hướng hoạt động của Hội trong giai đoạn tới là lấy hội viên, nông dân làm trung tâm, hướng mạnh về cơ sở, gắn hoạt động với lợi ích thiết thực và đo lường được kết quả, tác động. Mục tiêu cuối cùng là người nông dân học nghề không chỉ để “có nghề” mà phải “sống được bằng nghề”. Người chuyển nghề có việc làm tốt hơn, người tiếp tục làm nông nghiệp sản xuất hiệu quả hơn và thu nhập cao hơn.

Phóng viên: Trước những rủi ro ngày càng gia tăng do tuổi già, bệnh tật, biến đổi khí hậu và dịch bệnh, đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với người nông dân?

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội và phát triển bền vững đất nước.

Trong bối cảnh hiện nay, có thể khẳng định rằng, phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế không chỉ là thực hiện một chính sách an sinh xã hội mà còn là giải pháp chiến lược để giúp người nông dân chủ động phòng ngừa, ứng phó với các rủi ro về sức khỏe, thu nhập, tuổi già và những biến động ngày càng lớn trong sản xuất nông nghiệp, qua đó tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Hiện nay, phần lớn nông dân vẫn lao động trong khu vực phi chính thức, thu nhập không ổn định, phụ thuộc nhiều vào mùa vụ, thời tiết, thị trường và khả năng tiêu thụ nông sản. Khi gặp rủi ro về sức khỏe, thiên tai, dịch bệnh hoặc khi hết tuổi lao động, nếu không có “điểm tựa” từ bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế, nhiều hộ nông dân rất dễ rơi vào khó khăn, thậm chí tái nghèo.

Trong bối cảnh đó, bảo hiểm xã hội tự nguyện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là chính sách giúp người nông dân chủ động chuẩn bị cho tuổi già, có lương hưu hằng tháng khi hết tuổi lao động, góp phần bảo đảm cuộc sống ổn định khi về già, giảm phụ thuộc vào gia đình và xã hội. Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh, việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện càng trở nên cần thiết và có ý nghĩa lâu dài.

Lễ bế giảng khóa đào tạo nghề chăn nuôi gà cho nông dân tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: THU HOÀI)

Đối với bảo hiểm y tế, đây là chính sách quan trọng giúp người nông dân được tiếp cận dịch vụ y tế và giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh khi không may ốm đau. Thực tế cho thấy, chỉ một lần mắc bệnh nặng hoặc phải điều trị dài ngày cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của cả gia đình. Vì vậy, tham gia bảo hiểm y tế chính là chủ động bảo vệ sức khỏe, giảm gánh nặng chi phí y tế, bảo vệ thành quả lao động của gia đình và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Có thể khẳng định rằng, phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế không những mang lại lợi ích thiết thực cho từng người nông dân mà còn góp phần xây dựng nền an sinh xã hội bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn và thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, nông thôn giàu đẹp, văn minh, người nông dân có cuộc sống ngày càng ổn định, an toàn và chủ động hơn trước những rủi ro của cuộc sống.

Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế không những mang lại lợi ích thiết thực cho từng người nông dân mà còn góp phần xây dựng nền an sinh xã hội bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn và thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Phóng viên: Vậy thì đâu là những rào cản chính khiến một bộ phận nông dân chưa tham gia hoặc chưa duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và cần giải pháp gì để tháo gỡ những khó khăn này thưa đồng chí?

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định: Qua thực tiễn hoạt động của Hội Nông dân các cấp, chúng tôi nhận thấy có bốn nhóm rào cản chủ yếu. Thứ nhất, về nhận thức. Một bộ phận nông dân vẫn coi bảo hiểm xã hội tự nguyện là khoản chi trước mắt chứ chưa nhìn nhận đây là sự chuẩn bị cho tương lai. Họ thường chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt mà chưa thấy hết giá trị lâu dài của việc có lương hưu và được chăm sóc sức khỏe khi về già.

Thứ hai, về điều kiện kinh tế. Thu nhập của nhiều hộ nông dân còn bấp bênh, phụ thuộc vào mùa vụ, giá nông sản, thiên tai và dịch bệnh. Khi gặp khó khăn, khoản đóng bảo hiểm xã hội hoặc bảo hiểm y tế thường là khoản đầu tiên bị cắt giảm.

Thứ ba là công tác truyền thông. Mặc dù đã có nhiều đổi mới nhưng ở một số nơi việc tuyên truyền vẫn thiên về phổ biến chính sách, chưa thực sự đi vào giải đáp những vấn đề người dân quan tâm, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động.

Thứ tư, việc tiếp cận chính sách. Ở một số nơi, người dân vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, được tư vấn đầy đủ và lựa chọn phương thức tham gia phù hợp; việc duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế thường xuyên đối với một bộ phận người dân còn gặp nhiều trở ngại.

Theo tôi, để thay đổi nhận thức và tạo điều kiện để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế một cách bền vững cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo hướng ngày càng phù hợp hơn với điều kiện, khả năng tham gia của người dân, nhất là nông dân và lao động khu vực phi chính thức.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông theo hướng lấy người dân làm trung tâm, tăng cường đối thoại, tư vấn, giải đáp chính sách để người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong việc đăng ký, đóng và thụ hưởng chính sách; đa dạng hóa các hình thức tiếp cận thông tin và tư vấn chính sách, đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất là làm cho người dân nhận thức đầy đủ rằng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trước hết là vì quyền lợi của chính mình, là cách chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và chuẩn bị cho tương lai. Khi người dân hiểu đúng, tin tưởng và thấy rõ những lợi ích thiết thực mà chính sách mang lại thì việc tham gia và duy trì tham gia sẽ trở thành nhu cầu tự thân, bền vững.

Phóng viên: Thời gian tới, Hội Nông dân Việt Nam sẽ triển khai những giải pháp, chương trình nào nhằm hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho hội viên, nông dân thưa đồng chí?

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định: Trong thời gian tới, Hội Nông dân Việt Nam xác định công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo đảm an sinh xã hội toàn dân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Để thực hiện mục tiêu đó, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tập trung triển khai một số nhóm giải pháp trọng tâm sau: Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền theo hướng lấy người nông dân làm trung tâm, chuyển từ tuyên truyền đơn thuần sang tư vấn, đối thoại, giải đáp, đồng hành và vận động theo từng nhóm đối tượng; giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ quyền lợi, trách nhiệm và lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền và quản lý hội viên; phát huy hiệu quả hệ thống truyền thông của Hội Nông dân Việt Nam, đồng thời khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại để đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đến gần hơn với hội viên, nông dân.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh thăm mô hình gieo mạ của hội viên tại Hợp tác xã Ánh mặt trời xã Xuân Cẩm. (Ảnh: TH)

Thứ ba, xây dựng, sơ kết, tổng kết và nhân rộng các mô hình hiệu quả gắn với chi hội, tổ hội, tổ hợp tác, hợp tác xã và các câu lạc bộ nông dân; lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trong các phong trào thi đua, chương trình và đề án của Hội, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”, phong trào xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số.

Thứ tư, tăng cường phối hợp bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong chia sẻ thông tin, đào tạo cán bộ, tổ chức đối thoại chính sách, rà soát đối tượng tiềm năng; lồng ghép nội dung phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trong các chương trình phối hợp, các chương trình mục tiêu quốc gia và các hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời, tăng cường huy động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nguồn lực xã hội và hợp tác quốc tế để hỗ trợ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia và duy trì bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Thứ năm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội theo chức năng của Hội; kịp thời phát hiện, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách; đồng thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và những cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Hiện nay, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đang chủ trì, phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình giai đoạn 2026-2030”, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Khi được phê duyệt, Đề án sẽ tạo khuôn khổ thống nhất để triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy tốt hơn vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và xây dựng hệ thống an sinh xã hội ngày càng bền vững ở khu vực nông thôn.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!