Đào tạo nghề, mở lối việc làm cho lao động thất nghiệp

Chị Nguyễn Thị Lài tích cực thực hành kỹ năng nghề chăm sóc sắc đẹp tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Trước đây, chị Nguyễn Thị Lài (25 tuổi, xã Đông Kinh) làm việc trong lĩnh vực tài chính. Do áp lực công việc, chị quyết định nghỉ việc. Trong thời gian làm thủ tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, chị Lài được tư vấn về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và đăng ký học nghề chăm sóc sắc đẹp tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Chị Nguyễn Thị Lài chia sẻ: “Chăm sóc sắc đẹp đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và thường xuyên cập nhật kiến thức. Vì vậy, tôi tập trung học tập, nắm chắc kỹ thuật, nhất là kỹ năng thực hành. Hoàn thành khóa học, tôi sẽ mở một cơ sở chăm sóc sắc đẹp tại địa phương để tạo thu nhập, sau đó từng bước phát triển công việc”.

Được hỗ trợ đào tạo trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, chị Nguyễn Thị Diệu Thúy mạnh dạn chuyển sang nghề mới.

Với hơn 10 năm làm việc tại một doanh nghiệp, chị Nguyễn Thị Diệu Thúy (43 tuổi, phường Thành Sen) quyết định tìm hướng đi mới sau thời gian thường xuyên làm việc theo ca, ảnh hưởng đến việc chăm sóc gia đình.

Khoảng thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với mức gần 4 triệu đồng/tháng giúp chị Thúy có thêm điều kiện chuẩn bị cho công việc mới. Qua tư vấn, chị Thúy đăng ký lớp học nghề chăm sóc sắc đẹp tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, tận dụng không gian tại gia đình, chị Thúy sẽ mở cơ sở chăm sóc sắc đẹp, từng bước tạo việc làm và thu nhập.

Chị Nguyễn Thị Diệu Thúy cho biết: “Nhận thấy nghề chăm sóc sắc đẹp phù hợp với điều kiện của mình, có thể chủ động tạo việc làm nên tôi lựa chọn. Tôi cố gắng học hỏi, nắm vững kỹ thuật để duy trì công việc lâu dài tại gia đình”.

Anh Nguyễn Sỹ Linh thực hành vận hành máy xúc.

Anh Nguyễn Sỹ Linh (37 tuổi, xã Trường Lưu) có hơn 5 năm làm công nhân tại một doanh nghiệp sản xuất giày ở phía Nam. Vì lý do gia đình, anh nghỉ việc, trở về quê và làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thay vì tìm một công việc tương tự, anh Linh lựa chọn nghề vận hành máy xúc tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Anh Nguyễn Sỹ Linh cho biết: “Tôi chọn lái máy xúc vì đây là nghề phù hợp với khả năng và có cơ hội việc làm. Hy vọng sau khi hoàn thành chương trình, tôi có thể tìm được công việc ổn định ở gần quê, không phải đi làm xa”.

Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, các lớp đào tạo nghề dành cho lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp chú trọng kỹ năng thực hành, giúp học viên vận dụng kiến thức vào công việc thực tế.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh cho biết: “Người lao động thường quan tâm những nghề có thời gian đào tạo phù hợp, tính thực hành cao và có thể áp dụng nhanh vào công việc. Vì vậy, nhà trường chú trọng rèn kỹ năng thực tế để học viên có thể tìm việc hoặc tự tạo việc làm sau đào tạo”.

Các chương trình đào tạo chú trọng thực hành, giúp người lao động nhanh chóng hình thành kỹ năng nghề.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, 9 tháng năm 2026 có 4.223 lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó có 453 lao động tham gia học nghề và 400 lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm thành công.

Ông Hồ Anh Tú - Phó Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho biết: “Giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp chỉ là một phần trong quá trình hỗ trợ. Quan trọng hơn là giúp người lao động xác định hướng đi tiếp theo, bổ sung kỹ năng và sớm trở lại thị trường lao động”.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp và việc làm cho người lao động.

Cũng theo ông Hồ Anh Tú, trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp để tư vấn, giới thiệu những ngành nghề phù hợp với nhu cầu của người lao động và thị trường. Kết nối đào tạo với tuyển dụng sẽ giúp rút ngắn thời gian tìm việc.

“Đồng thời, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn, cung cấp thông tin cụ thể về nhu cầu tuyển dụng, ngành nghề và thị trường lao động; tăng cường phối hợp với cơ sở đào tạo, doanh nghiệp tổ chức tư vấn, đào tạo và các phiên giao dịch việc làm” - ông Tú cho hay.

Khi chính sách hỗ trợ thu nhập được kết nối với đào tạo và tuyển dụng, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp không chỉ là khoảng thời gian chờ việc mà còn có thể trở thành bước chuẩn bị để người lao động nâng cao năng lực, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo thu nhập và ổn định cuộc sống.