Đào tạo nghề, mở hướng sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh

Du khách trải nghiệm chinh phục đỉnh núi Cao Xiêm.

Học nghề để làm du lịch

Những năm gần đây, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa dân tộc tại xã Lục Hồn từng bước hình thành.

Người dân tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động đón tiếp, lưu trú homestay, phục vụ ăn uống, hướng dẫn và tổ chức trải nghiệm cho du khách.

Tuy nhiên, phần lớn người dân tham gia hoạt động du lịch chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ.

Vì vậy, việc bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ được xã xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời giúp người dân khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có.

UBND xã Lục Hồn đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, lễ tân, bàn, buồng, bar cho người dân tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn.

Nội dung tập trung vào những kỹ năng thiết thực như tâm lý khách du lịch, giao tiếp, chăm sóc khách hàng, nghiệp vụ hướng dẫn, lễ tân, phục vụ buồng, bàn, pha chế và chế biến món ăn.

Anh Choỏng Quay Sinh (33 tuổi), ở thôn Cao Thắng, xã Lục Hồn cho biết, sau khi được UBND xã tuyên truyền, anh đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng.

Anh được học kỹ năng tiếp đón du khách, trình bày các món ăn, pha chế nước uống và sắp xếp phòng nghỉ cho du khách. Đặc biệt, được hướng dẫn cách đưa những giá trị văn hóa đặc sắc từ trang phục, món ăn đến các đồ dùng thân thiện với môi trường vào phục vụ du lịch sao cho thân thiện, vệ sinh và tạo ấn tượng với du khách.

Theo anh Sinh, chương trình bồi dưỡng rất thiết thực đối với người dân tộc thiểu số Dao Thanh Y, Sán Chỉ tại khu vực Di tích Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang xã Lục Hồn.

Nơi đây có cảnh quan và nền văn hóa đặc sắc nhưng còn thiếu kỹ năng để phát huy những giá trị đó thành sản phẩm du lịch, tạo thu nhập.

“Chúng tôi mong hằng năm UBND xã tiếp tục duy trì các lớp bồi dưỡng như vậy để bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn có thêm cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng và phát triển kinh tế từ những lợi thế của quê hương”, anh Sinh nói.

Biến văn hóa bản địa thành sinh kế

Cùng với đào tạo nghiệp vụ phục vụ du lịch, xã Lục Hồn đã tổ chức tập huấn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, di sản truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, thu hút hàng trăm học viên là người lao động, hộ gia đình, cộng đồng làm du lịch cộng đồng, homestay…

Du khách cắm trại trên đỉnh Cao Xiêm, “Nóc nhà” của Quảng Ninh.

Học viên được trang bị kiến thức về những giá trị văn hóa đặc trưng của Lục Hồn như hát Then - đàn tính, dân ca, dân vũ, phong tục, tập quán, lễ nghi truyền thống, không gian văn hóa thôn bản, nhà ở truyền thống, ruộng bậc thang, rừng hoa Sở và các giá trị văn hóa - sinh thái đặc trưng.

Nội dung tập huấn gắn lý thuyết với thực hành. Học viên trực tiếp rèn luyện kỹ năng trình bày, thuyết minh, kể chuyện di sản và xây dựng kịch bản giao lưu, tương tác với du khách.

Qua đó, người dân có thêm kỹ năng giới thiệu văn hóa bản địa một cách sinh động, dễ hiểu và phù hợp với hoạt động du lịch cộng đồng.

Thông qua tập huấn, người dân cũng được hướng dẫn cách đưa các giá trị văn hóa như ẩm thực, nghề thủ công, trang phục, nhạc cụ dân tộc, văn nghệ truyền thống và không gian sinh hoạt cộng đồng vào hoạt động du lịch.

Học viên thực hành xây dựng ý tưởng sản phẩm, mô hình du lịch cộng đồng gắn với di sản, qua đó hình thành những hướng khai thác phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Qua đó, người dân không chỉ là chủ thể gìn giữ văn hóa mà còn trực tiếp tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ và hưởng lợi từ du lịch cộng đồng.

Lãnh đạo UBND xã Lục Hồn cho biết, từ kết quả của các lớp đào tạo, tập huấn, xã đang từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại chỗ, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là cơ sở để người dân phát huy lợi thế về cảnh quan, văn hóa, nâng cao kỹ năng nghề, tạo thêm sinh kế và từng bước cải thiện thu nhập từ chính những giá trị của quê hương.