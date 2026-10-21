Đào tạo nghề, mở cơ hội việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng

Trung tướng Trần Văn Thiện phát biểu tại Lễ khai giảng.

Ngày 21/10, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (Bộ Công an) tổ chức khai giảng khóa đào tạo nghề đầu tiên dành cho hai nhóm đối tượng: Người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng và người hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân.

Các học viên đến từ nhiều địa phương như TPHCM, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Tây Ninh và Vĩnh Long sẽ được đào tạo tập trung tại trường.

Theo PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng nhà trường, sau khi được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ GD&ĐT về Bộ Công an quản lý theo Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, nhà trường nhanh chóng triển khai nhiệm vụ đào tạo nghề gắn với hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù. Qua đó, góp phần giúp người học ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Nhà trường xác định đào tạo nghề không chỉ trang bị kỹ năng chuyên môn mà còn tạo điều kiện để người học phát huy năng lực, có việc làm và thu nhập ổn định.

Trong tháng 10/2026, tổng số học viên được tuyển sinh là 1.597 người, thuộc 55 lớp. Trong đó, có 214 người hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân, thuộc 7 lớp; 98 người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng, thuộc 3 lớp; và 1.285 người đang cai nghiện ma túy tại các cơ sở, thuộc 45 lớp.

Trước đó, trong hai ngày 16 và 19/10/2026, trường tổ chức khai giảng các lớp đào tạo nghề cho 394 học viên đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (TP Đồng Nai) và các Cơ sở cai nghiện ma túy số 4, số 5, số 6 tại TPHCM.

Trung tướng Trần Văn Thiện tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Các nghề đào tạo gồm kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt; điện công nghiệp; bảo dưỡng và sửa chữa xe máy; hàn; kỹ thuật xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy điều hòa… Thời gian đào tạo từ 2-5 tháng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11, Bộ Công an), cho biết học viên thuộc các nhóm đối tượng đặc thù được hỗ trợ toàn bộ chi phí trong quá trình học nghề tại trường. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên còn được nhà trường hỗ trợ tối đa trong tìm kiếm việc làm.

Theo Trung tướng Trần Văn Thiện, đối với những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân, việc được học nghề và có công việc ổn định khi trở về địa phương là sự ghi nhận đối với những đóng góp trong thời gian phục vụ.

Đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ hội học nghề, tìm việc làm có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình trở lại cuộc sống bình thường.

“Đối với người chấp hành xong án phạt tù, việc được tạo điều kiện học nghề, tìm kiếm việc làm là chìa khóa quan trọng nhất để giúp xóa bỏ tự ti, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và nhanh chóng hòa nhập vững chắc vào đời sống xã hội”, Trung tướng Trần Văn Thiện nhấn mạnh.

Trung tướng Trần Văn Thiện cho biết, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II là đơn vị đầu tiên trong ba trường cao đẳng nghề thuộc Cục C11 tổ chức khai giảng đào tạo nghề cho nhóm đối tượng đặc thù sau khi chuyển giao về Bộ Công an.